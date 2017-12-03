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Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО

Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Фотографії стали невід'ємною частиною сучасного життя. Чи не кожен хоче зупинити мить та запам'ятати її надовго. Особливо, якщо це знакова подія - весілля, випускний або ж день народження дитини.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку локацій у Луцьку та поблизу міста, де можна не тільки відпочити, а й зробити декілька десятків красивих світлин.

Серед популярних місць - замок Любарта, поля у селі Гаразджа, зелені двері на вулиці Богдана Хмельницького, лютеранська кірха у Старому місті, вулиця Крилова, ставок у Боголюбах тощо.
Лютеранська кірха
Лютеранська кірха
Будинок скульптора
Будинок скульптора
Будинок скульптора
Будинок скульптора
Міст закоханих у «Сіті Парку»
Міст закоханих у «Сіті Парку»
«Сіті Парк»
«Сіті Парк»
«Сіті Парк»
«Сіті Парк»
Собор святих Петра і Павла
Собор святих Петра і Павла
Собор святих Петра і Павла
Собор святих Петра і Павла
с.Озерце
с.Озерце
с.Озерце
с.Озерце
с.Боголюби
с.Боголюби
с.Гаразджа
с.Гаразджа
с.Гаразджа
с.Гаразджа
с.Гаразджа
с.Гаразджа
с.Гаразджа
с.Гаразджа
ЖК вул. Набережна
ЖК вул. Набережна
Замок Любарта
Замок Любарта
Палац учнівської молоді
Палац учнівської молоді
Луцька радянська казарма
Луцька радянська казарма
Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки
Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки
Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки
Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки
Біля ресторану «Корона Вітовта»
Біля ресторану «Корона Вітовта»
ЖК «Яровиця»
ЖК «Яровиця»
вул. Богдана Хмельницького
вул. Богдана Хмельницького
вул. Крилова (неподалік від пабу «Лучеськ»)
вул. Крилова (неподалік від пабу «Лучеськ»)
вул. Крилова (неподалік від пабу «Лучеськ»)
вул. Крилова (неподалік від пабу «Лучеськ»)

Фото Катерини Приступи
Передрук заборонено.

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Теги: фото, місця для фотосесій, Луцьк, вибір редактора
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