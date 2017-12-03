Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО

Фотографії стали невід'ємною частиною сучасного життя. Чи не кожен хоче зупинити мить та запам'ятати її надовго. Особливо, якщо це знакова подія - весілля, випускний або ж день народження дитини.



Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку локацій у Луцьку та поблизу міста, де можна не тільки відпочити, а й зробити декілька десятків красивих світлин.



Серед популярних місць - замок Любарта, поля у селі Гаразджа, зелені двері на вулиці Богдана Хмельницького, лютеранська кірха у Старому місті, вулиця Крилова, ставок у Боголюбах тощо.

Лютеранська кірха Будинок скульптора Будинок скульптора Міст закоханих у «Сіті Парку» «Сіті Парк» «Сіті Парк» Собор святих Петра і Павла Собор святих Петра і Павла с.Озерце с.Озерце с.Боголюби с.Гаразджа с.Гаразджа с.Гаразджа с.Гаразджа ЖК вул. Набережна Замок Любарта Палац учнівської молоді Луцька радянська казарма Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки Біля ресторану «Корона Вітовта» ЖК «Яровиця» вул. Богдана Хмельницького вул. Крилова (неподалік від пабу «Лучеськ») вул. Крилова (неподалік від пабу «Лучеськ»)

Фото Катерини Приступи

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