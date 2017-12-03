Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Фотографії стали невід'ємною частиною сучасного життя. Чи не кожен хоче зупинити мить та запам'ятати її надовго. Особливо, якщо це знакова подія - весілля, випускний або ж день народження дитини.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку локацій у Луцьку та поблизу міста, де можна не тільки відпочити, а й зробити декілька десятків красивих світлин.
Серед популярних місць - замок Любарта, поля у селі Гаразджа, зелені двері на вулиці Богдана Хмельницького, лютеранська кірха у Старому місті, вулиця Крилова, ставок у Боголюбах тощо.
Фото Катерини Приступи
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку локацій у Луцьку та поблизу міста, де можна не тільки відпочити, а й зробити декілька десятків красивих світлин.
Серед популярних місць - замок Любарта, поля у селі Гаразджа, зелені двері на вулиці Богдана Хмельницького, лютеранська кірха у Старому місті, вулиця Крилова, ставок у Боголюбах тощо.
Фото Катерини Приступи
Передрук заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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