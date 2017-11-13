На Шацьких озерах троє дівчат пішли погуляти і заблукали
Сьогодні, 16:46
У Шацькому районі відшукали дівчат, які заблукали.
Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Так, до поліції звернулась жінка з Одеси і повідомила, що її дочка віком 16 років разом з двома подругами пішли на прогулянку з санаторію «Лісова пісня», в якому відпочивають, та заблукали.
Правоохоронці виявили зниклих дівчат поблизу села Затишшя.
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Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Так, до поліції звернулась жінка з Одеси і повідомила, що її дочка віком 16 років разом з двома подругами пішли на прогулянку з санаторію «Лісова пісня», в якому відпочивають, та заблукали.
Правоохоронці виявили зниклих дівчат поблизу села Затишшя.
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