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На Шацьких озерах троє дівчат пішли погуляти і заблукали

На Шацьких озерах троє дівчат пішли погуляти і заблукали
У Шацькому районі відшукали дівчат, які заблукали.

Про це інформує Шацьке відділення поліції.

Так, до поліції звернулась жінка з Одеси і повідомила, що її дочка віком 16 років разом з двома подругами пішли на прогулянку з санаторію «Лісова пісня», в якому відпочивають, та заблукали.

Правоохоронці виявили зниклих дівчат поблизу села Затишшя.

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Теги: санаторій, Лісова пісня, заблукали
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