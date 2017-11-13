На Шацьких озерах троє дівчат пішли погуляти і заблукали





Про це інформує Шацьке відділення поліції.



Так, до поліції звернулась жінка з Одеси і повідомила, що її дочка віком 16 років разом з двома подругами пішли на прогулянку з санаторію «Лісова пісня», в якому відпочивають, та заблукали.



Правоохоронці виявили зниклих дівчат поблизу села Затишшя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі відшукали дівчат, які заблукали.Про це інформує Шацьке відділення поліції.Так, до поліції звернулась жінка з Одеси і повідомила, що її дочка віком 16 років разом з двома подругами пішли на прогулянку з санаторію «Лісова пісня», в якому відпочивають, та заблукали.Правоохоронці виявили зниклих дівчат поблизу села Затишшя.

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