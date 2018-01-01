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У волинянина на Гряді вкрали дорогі шорти

У волинянина на Гряді вкрали дорогі шорти
У мешканця Нововолинська, який відпочивав в урочищі Гряда, вкрали джинсові шорти за 1500 гривень.

Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.

Зазначають, що шорти вкрали у нічний час. Вони висіли на мотузці для випраної білизни.

Сума завданих збитків 1500 гривень.

Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).

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Теги: поліція, Волинь, Шацьк
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