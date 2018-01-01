У волинянина на Гряді вкрали дорогі шорти





Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.



Зазначають, що шорти вкрали у нічний час. Вони висіли на мотузці для випраної білизни.



Сума завданих збитків 1500 гривень.



Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканця Нововолинська, який відпочивав в урочищі Гряда, вкрали джинсові шорти за 1500 гривень.Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.Зазначають, що шорти вкрали у нічний час. Вони висіли на мотузці для випраної білизни.Сума завданих збитків 1500 гривень.Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).

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