На Волині вогонь знищив господарську будівлю





Про це інформує Шацьке відділення поліції.



Відтак, горіла дровітня, яка належала 83-річній місцевій жительці.



Пожежею було повністю знищено господарську споруду, а також вогонь пошкодив стіну гаража. Орієнтовна сума збитків становить 10 000 гривень. А ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Ростань Шацького району у пожежі згоріла господарська будівля.Про це інформує Шацьке відділення поліції.Відтак, горіла дровітня, яка належала 83-річній місцевій жительці.Пожежею було повністю знищено господарську споруду, а також вогонь пошкодив стіну гаража. Орієнтовна сума збитків становить 10 000 гривень. А ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію