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На Волині вогонь знищив господарську будівлю

На Волині вогонь знищив господарську будівлю
В селі Ростань Шацького району у пожежі згоріла господарська будівля.

Про це інформує Шацьке відділення поліції.

Відтак, горіла дровітня, яка належала 83-річній місцевій жительці.

Пожежею було повністю знищено господарську споруду, а також вогонь пошкодив стіну гаража. Орієнтовна сума збитків становить 10 000 гривень. А ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

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Теги: поліція, Шацьк
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