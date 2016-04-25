На Волині вогонь знищив господарську будівлю
Сьогодні, 17:03
В селі Ростань Шацького району у пожежі згоріла господарська будівля.
Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Відтак, горіла дровітня, яка належала 83-річній місцевій жительці.
Пожежею було повністю знищено господарську споруду, а також вогонь пошкодив стіну гаража. Орієнтовна сума збитків становить 10 000 гривень. А ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем.
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Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Відтак, горіла дровітня, яка належала 83-річній місцевій жительці.
Пожежею було повністю знищено господарську споруду, а також вогонь пошкодив стіну гаража. Орієнтовна сума збитків становить 10 000 гривень. А ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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