Секс-символ української естради кавував біля Луцького замку
Сьогодні, 17:00
Відомий український співак Роман Скорпіон смакував кавував біля Луцького замку.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Кава - мій улюблений напій! І якщо бути відвертим, я люблю її пити на одинці... Але, це не говорити про те, що я не романтик і не принесу її зранку в ліжко А ви каву любите?" - йдеться у дописі виконавця.
Зазначимо, днями співак побував на святкуванні дня селища Ратне.
Так, відбувся концерт молодої зірки українського музичного Олімпу Романа Скорпіона зробив ратнівчанам благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”. На виступ артиста зібралася кількатисячна аудиторія.
Публіка в унісон підспівувала виконавцю, коли звучали хіти “Поцілую”, “Мамо, я закохався ”, “Ти моє небо”... Знайомі та улюблені багатьма пісні у виконанні Романа Скорпіона розчинилися у надвечір'ї і залишили по собі незабутні спогади про 818-ий день народження древнього селища над Прип'яттю.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Кава - мій улюблений напій! І якщо бути відвертим, я люблю її пити на одинці... Але, це не говорити про те, що я не романтик і не принесу її зранку в ліжко А ви каву любите?" - йдеться у дописі виконавця.
Зазначимо, днями співак побував на святкуванні дня селища Ратне.
Так, відбувся концерт молодої зірки українського музичного Олімпу Романа Скорпіона зробив ратнівчанам благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”. На виступ артиста зібралася кількатисячна аудиторія.
Публіка в унісон підспівувала виконавцю, коли звучали хіти “Поцілую”, “Мамо, я закохався ”, “Ти моє небо”... Знайомі та улюблені багатьма пісні у виконанні Романа Скорпіона розчинилися у надвечір'ї і залишили по собі незабутні спогади про 818-ий день народження древнього селища над Прип'яттю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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