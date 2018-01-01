Секс-символ української естради кавував біля Луцького замку

Відомий український співаксмакував кавував біля Луцького замку.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Кава - мій улюблений напій! І якщо бути відвертим, я люблю її пити на одинці... Але, це не говорити про те, що я не романтик і не принесу її зранку в ліжко А ви каву любите?" - йдеться у дописі виконавця.Зазначимо, днями співак побував на святкуванні дня селища Ратне.Так, відбувся концерт молодої зірки українського музичного Олімпузробив ратнівчанам благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”. На виступ артиста зібралася кількатисячна аудиторія.Публіка в унісон підспівувала виконавцю, коли звучали хіти “Поцілую”, “Мамо, я закохався ”, “Ти моє небо”... Знайомі та улюблені багатьма пісні у виконанні Романа Скорпіона розчинилися у надвечір'ї і залишили по собі незабутні спогади про 818-ий день народження древнього селища над Прип'яттю.