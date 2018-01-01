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У лучанки на відпочинку поцупили два телефони

У лучанки на відпочинку поцупили два телефони
У лучанки вкрали мобільні телефони і гроші.

Про це інформує Шацьке відділення поліції.

До поліції звернулась 58-річна жителька Луцька з повідомленням, що у неї пропали 2 мобільні телефони і грошові кошти у сумі 312 гривень.

Як з'ясувалось, подія сталася на території санаторію "Лісова пісня". Жінка на 30 хвилин залишила без нагляду на лавочці речі. Сума збитків 3 000 гривень.


За даним фактом матеріали внесено до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).

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Теги: крадіжка, телефон
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