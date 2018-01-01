У лучанки на відпочинку поцупили два телефони
Сьогодні, 17:17
У лучанки вкрали мобільні телефони і гроші.
Про це інформує Шацьке відділення поліції.
До поліції звернулась 58-річна жителька Луцька з повідомленням, що у неї пропали 2 мобільні телефони і грошові кошти у сумі 312 гривень.
Як з'ясувалось, подія сталася на території санаторію "Лісова пісня". Жінка на 30 хвилин залишила без нагляду на лавочці речі. Сума збитків 3 000 гривень.
За даним фактом матеріали внесено до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).
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Про це інформує Шацьке відділення поліції.
До поліції звернулась 58-річна жителька Луцька з повідомленням, що у неї пропали 2 мобільні телефони і грошові кошти у сумі 312 гривень.
Як з'ясувалось, подія сталася на території санаторію "Лісова пісня". Жінка на 30 хвилин залишила без нагляду на лавочці речі. Сума збитків 3 000 гривень.
За даним фактом матеріали внесено до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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