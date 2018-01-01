На Шацьких озерах відпочивальницю налякав неадекватний син господині





Про це інформує Шацьке відділення поліції.



19-річній жительці міста Жовква Львівської області правоохоронці допомогли по факту неадекватної поведінки сина власниці будинку.



У цьому будинку відпочивальниця орендувала житло.

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