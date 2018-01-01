Волинянка не виграла на конкурсі «Міс українська Канада – 2018». ФОТО

Міла Чернишева, яка



У неділю, 15 липня, відбувся гранд-фінал конкурсу "Міс українська Канада", - повідомила у Facebook Natali Chernysheva.



"Чудове шоу, море позитивних емоцій, чудові гості (Злата Огневич, гурт "Ключ", Олександр Лозовський). Але самою головною героїнею цього шоу для нас була наша Milla Rock. Вона була приголомшено чудова і просто неперевершена!!! Люблю тебе моя дорогенька! І хоча вона не здобула головний титут по рішенню судів, це не стало причиною нам сумувати. Адже вона здобула головну перемогу від глядачів, і на мою думку це набагато більше. Отже Milla отримала такі титули: Міс талант 2018, Міс глядацьких симпатій 2018 і Міс Торонто 2018. Гордимося тобою, красуне!" - йдеться у дописі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , яка родом з Нововолинська , виборола титул "Міс глядацьких симпатій" на конкурсі «Міс українська Канада – 2018».У неділю, 15 липня, відбувся гранд-фінал конкурсу "Міс українська Канада", - повідомила у Facebook"Чудове шоу, море позитивних емоцій, чудові гості (Злата Огневич, гурт "Ключ", Олександр Лозовський). Але самою головною героїнею цього шоу для нас була наша. Вона була приголомшено чудова і просто неперевершена!!! Люблю тебе моя дорогенька! І хоча вона не здобула головний титут по рішенню судів, це не стало причиною нам сумувати. Адже вона здобула головну перемогу від глядачів, і на мою думку це набагато більше. Отже Milla отримала такі титули: Міс талант 2018, Міс глядацьких симпатій 2018 і Міс Торонто 2018. Гордимося тобою, красуне!" - йдеться у дописі.

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