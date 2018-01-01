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Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду»

Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду»
Скандальні теми та ексклюзивні інтерв'ю давно стали головною візитівкою ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE». Три роки поспіль програма виходить у прямий ефір і наразі є головним суспільно-політичним ток-шоу у Волинській області.

Про це повідомляє Конкурент.

Лише упродовж третього сезону в програмі взяли участь понад 70 відомих осіб: політики, громадські та релігійні діячі, експерти та науковці. В ефірах програми порушували актуальні та гострі теми, які мають вплив на кожного громадянина. Усього було 11 таких інтерв'ю і 30 дискусій.

Команда «Протилежного Погляду LIVE» підбила підсумки третього сезону і склала ТОП-5 випусків за кількістю переглядів та відгуків у соціальних мережах.

1. ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю З ІРИНОЮ ФАРІОН. Протилежний Погляд LIVE(27.04.2018)


Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду»


Інтерв'ю з пані Іриною викликало великий резонанс не лише в Україні, а й далеко за межами нашої держави. Сотні ЗМІ передруковували та цитували різкі вислови Ірини Фаріон.

2. ЖИТТЯ НА ВІЗКУ. Протилежний Погляд LIVE (13.10.2017)

Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду»


Унікальність передачі полягає у проведені власного експерименту, аби привернути увагу влади до цієї теми. В експерименті ведуча Галина Падалко показала, з якими щоденними проблемами зіштовхуються люди з обмеженими фізичними можливостями.

3. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ. Протилежний Погляд LIVE (04.05.2018)

Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду»


Цей випуск програми є унікальним, адже, незважаючи на ряд протиріч між представниками Українських православних церков Київського та Московського патріархатів, гості все ж погодились взяти участь у прямому ефірі та розповісти, чи існує в церкві корупція і чи варто незабаром чекати на створення єдиної Української помісної автокефальної церкви.

4. ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ`Ю ІЗ МИХАЙЛОМ СААКАШВІЛІ. Протилежний Погляд LIVE (06.10.2017)

Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду»


Екс-президент Грузії та друг Дональда Трампа Михайло Саакашвілі розповів, чому насправді його позбавили українського громадянства.

5. ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю З ОЛЕКСАНДРОМ САВЧЕНКОМ. Протилежний Погляд LIVE (30.03.2018)

Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду»


Неабиякого розголосу набрала новина про зміну керівництва області та відверте інтерв'ю з новопризначеним головою Волинської обласної державної адміністрації Олександром Савченком.

Нагадаємо, що новий сезон ток-шоу стартує вже 3 серпня.


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Теги: Протилежний погляд
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