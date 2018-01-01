Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України
Сьогодні, 21:28
У Луцьку фіксують найнижчу середню вартість оренди серед обласних центрів Західної України.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
Де і скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Україні, розповіли професійні ріелтори. У Луцьку винайняти двокімнатну квартиру можна за 5 тисяч гривень. Це – мінімальний середній показник у Західній Україні. Лідирує у цьому регіоні Львів, бо тут оренда двох кімнат коштує в середньому 9000 гривень.
Звісно, ціни можуть трохи різнитися в залежності від площі, послуг та зручностей, які пропонують.
Не дивно, що найдорожче оренда квартири коштує у Києві – тут за дві кімнати просять приблизно 13000 гривень. Друге місце займає Дніпро. Щоб пожити у двох кімнатах цього міста, треба «викласти» 7000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
Де і скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Україні, розповіли професійні ріелтори. У Луцьку винайняти двокімнатну квартиру можна за 5 тисяч гривень. Це – мінімальний середній показник у Західній Україні. Лідирує у цьому регіоні Львів, бо тут оренда двох кімнат коштує в середньому 9000 гривень.
Звісно, ціни можуть трохи різнитися в залежності від площі, послуг та зручностей, які пропонують.
Не дивно, що найдорожче оренда квартири коштує у Києві – тут за дві кімнати просять приблизно 13000 гривень. Друге місце займає Дніпро. Щоб пожити у двох кімнатах цього міста, треба «викласти» 7000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На дитячій залізниці в Луцьку щовихідних – аншлаг. ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
Аварія в Луцьку: зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 21:38
Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України
Сьогодні, 21:28
Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду»
Сьогодні, 21:09