Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України





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Де і скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Україні, розповіли професійні ріелтори. У Луцьку винайняти двокімнатну квартиру можна за 5 тисяч гривень. Це – мінімальний середній показник у Західній Україні. Лідирує у цьому регіоні Львів, бо тут оренда двох кімнат коштує в середньому 9000 гривень.



Звісно, ціни можуть трохи різнитися в залежності від площі, послуг та зручностей, які пропонують.



Не дивно, що найдорожче оренда квартири коштує у Києві – тут за дві кімнати просять приблизно 13000 гривень. Друге місце займає Дніпро. Щоб пожити у двох кімнатах цього міста, треба «викласти» 7000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку фіксують найнижчу середню вартість оренди серед обласних центрів Західної України.Про це повідомляє Район. Луцьк Де і скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Україні, розповіли професійні ріелтори. У Луцьку винайняти двокімнатну квартиру можна за 5 тисяч гривень. Це – мінімальний середній показник у Західній Україні. Лідирує у цьому регіоні Львів, бо тут оренда двох кімнат коштує в середньому 9000 гривень.Звісно, ціни можуть трохи різнитися в залежності від площі, послуг та зручностей, які пропонують.Не дивно, що найдорожче оренда квартири коштує у Києві – тут за дві кімнати просять приблизно 13000 гривень. Друге місце займає Дніпро. Щоб пожити у двох кімнатах цього міста, треба «викласти» 7000 гривень.

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