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Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України

Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України
У Луцьку фіксують найнижчу середню вартість оренди серед обласних центрів Західної України.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Де і скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Україні, розповіли професійні ріелтори. У Луцьку винайняти двокімнатну квартиру можна за 5 тисяч гривень. Це – мінімальний середній показник у Західній Україні. Лідирує у цьому регіоні Львів, бо тут оренда двох кімнат коштує в середньому 9000 гривень.

Звісно, ціни можуть трохи різнитися в залежності від площі, послуг та зручностей, які пропонують.

Не дивно, що найдорожче оренда квартири коштує у Києві – тут за дві кімнати просять приблизно 13000 гривень. Друге місце займає Дніпро. Щоб пожити у двох кімнатах цього міста, треба «викласти» 7000 гривень.

Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України

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Теги: оренда, житло, Луцьк
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