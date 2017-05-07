На дитячій залізниці в Луцьку щовихідних – аншлаг. ВІДЕО





Про це йдеться в



Стартує потяг зі станції «Росинка» на вулиці Шопена, зупиняється на станції «Водограй», і тоді повертає назад. Щовихідних охочих проїхатись на раритетній вузькоколійці – чимало, обидва вагони майже повністю зайняті.



Хоч основну роботу контролюють дорослі, на дитячій залізниці більшість функцій тут виконують школярі. Вони - і провідники, і машиністи, і диктори.



Загалом на луцькій дитячій залізниці працюють близько 500 дітей з різних куточків Волині, зокрема, тут займаються групи з Ковеля та Колодяжного. Та все ж найбільше лучан.



Квиток на дитячу залізницю коштує 20 гривень для дорослого, і 12 - для дитини. Та потрібно мати на увазі, що у дощову погоду вузькоколійка не працює.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитяча залізниця в Луцьку функціонує вже понад 60 років. Щороку з травня охочі мають змогу прокататись півторакілометровим маршрутом над річкою Сапалаївкою.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.Стартує потяг зі станції «Росинка» на вулиці Шопена, зупиняється на станції «Водограй», і тоді повертає назад. Щовихідних охочих проїхатись на раритетній вузькоколійці – чимало, обидва вагони майже повністю зайняті.Хоч основну роботу контролюють дорослі, на дитячій залізниці більшість функцій тут виконують школярі. Вони - і провідники, і машиністи, і диктори.Загалом на луцькій дитячій залізниці працюють близько 500 дітей з різних куточків Волині, зокрема, тут займаються групи з Ковеля та Колодяжного. Та все ж найбільше лучан.Квиток на дитячу залізницю коштує 20 гривень для дорослого, і 12 - для дитини. Та потрібно мати на увазі, що у дощову погоду вузькоколійка не працює.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію