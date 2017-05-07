На дитячій залізниці в Луцьку щовихідних – аншлаг. ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
Дитяча залізниця в Луцьку функціонує вже понад 60 років. Щороку з травня охочі мають змогу прокататись півторакілометровим маршрутом над річкою Сапалаївкою.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Стартує потяг зі станції «Росинка» на вулиці Шопена, зупиняється на станції «Водограй», і тоді повертає назад. Щовихідних охочих проїхатись на раритетній вузькоколійці – чимало, обидва вагони майже повністю зайняті.
Хоч основну роботу контролюють дорослі, на дитячій залізниці більшість функцій тут виконують школярі. Вони - і провідники, і машиністи, і диктори.
Загалом на луцькій дитячій залізниці працюють близько 500 дітей з різних куточків Волині, зокрема, тут займаються групи з Ковеля та Колодяжного. Та все ж найбільше лучан.
Квиток на дитячу залізницю коштує 20 гривень для дорослого, і 12 - для дитини. Та потрібно мати на увазі, що у дощову погоду вузькоколійка не працює.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Стартує потяг зі станції «Росинка» на вулиці Шопена, зупиняється на станції «Водограй», і тоді повертає назад. Щовихідних охочих проїхатись на раритетній вузькоколійці – чимало, обидва вагони майже повністю зайняті.
Хоч основну роботу контролюють дорослі, на дитячій залізниці більшість функцій тут виконують школярі. Вони - і провідники, і машиністи, і диктори.
Загалом на луцькій дитячій залізниці працюють близько 500 дітей з різних куточків Волині, зокрема, тут займаються групи з Ковеля та Колодяжного. Та все ж найбільше лучан.
Квиток на дитячу залізницю коштує 20 гривень для дорослого, і 12 - для дитини. Та потрібно мати на увазі, що у дощову погоду вузькоколійка не працює.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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