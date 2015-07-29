Волинян кличуть на прощу до Почаєва
Сьогодні, 07:07
Волинська єпархія УПЦ запрошує усіх охочих взяти участь у пішому паломництві до Свято-Успенської Почаївської Лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері.
Про це повідомили у прес-службі єпархії.
Паломники зустрінуться 31 липня о 12:00 біля Свято-Покровського храму в Луцьку, де для них буде звершено молебень за мандрівників.
Звідти організованою колоною прочани вирушать до Свято-Успенської Почаївської Лаври, де 5 серпня вшанують велику святиню Волинської землі – Почаївську ікону Пресвятої Богородиці.
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Про це повідомили у прес-службі єпархії.
Паломники зустрінуться 31 липня о 12:00 біля Свято-Покровського храму в Луцьку, де для них буде звершено молебень за мандрівників.
Звідти організованою колоною прочани вирушать до Свято-Успенської Почаївської Лаври, де 5 серпня вшанують велику святиню Волинської землі – Почаївську ікону Пресвятої Богородиці.
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