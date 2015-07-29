Волинян кличуть на прощу до Почаєва





Про це повідомили у прес-службі єпархії.



Паломники зустрінуться 31 липня о 12:00 біля Свято-Покровського храму в Луцьку, де для них буде звершено молебень за мандрівників.



Звідти організованою колоною прочани вирушать до Свято-Успенської Почаївської Лаври, де 5 серпня вшанують велику святиню Волинської землі – Почаївську ікону Пресвятої Богородиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська єпархія УПЦ запрошує усіх охочих взяти участь у пішому паломництві до Свято-Успенської Почаївської Лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері.Про це повідомили у прес-службі єпархії.Паломники зустрінуться 31 липня о 12:00 біля Свято-Покровського храму в Луцьку, де для них буде звершено молебень за мандрівників.Звідти організованою колоною прочани вирушать до Свято-Успенської Почаївської Лаври, де 5 серпня вшанують велику святиню Волинської землі – Почаївську ікону Пресвятої Богородиці.

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