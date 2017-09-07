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Актори влаштують перфоменс у центрі Луцька

Актори влаштують перфоменс у центрі Луцька
Театр «ГаРмИдЕр» 21 вересня відкриє новий сезон фестивалем «Мандрівний вішак».

Про це повідомляє Волинь Online.

Ювілейний 5-й фестиваль театр присвячує захід 15-річчю своєї творчої діяльності. Цього року організатори обіцяють фестиваль у оновленому форматі й передбачають багато експериментів.

Це буде захід, у якому ще більше зітруться межі не лише між сценою та глядацькою залою, а й між творцями театру та глядачами. У рамках фестивалю митці із багатьох українських міст реалізують проекти, які по-новому відкриють та переосмислять Луцьк.

Nеатр «ГаРмИдЕр» 19 липня о 18:00 на Театральному майдані в Луцьку буде налаштовуватися на творення.

Зокрема усіх зацікавлених запрошують на перфоменс «Білим. Очищення» та прес-конференцію, на якій організатори розкриють новинки цьогорічного фестивалю та оголосять зіркових гостей фестивалю.

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Теги: театр, Луцьк
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