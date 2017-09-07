Актори влаштують перфоменс у центрі Луцька
Сьогодні, 22:18
Театр «ГаРмИдЕр» 21 вересня відкриє новий сезон фестивалем «Мандрівний вішак».
Про це повідомляє Волинь Online.
Ювілейний 5-й фестиваль театр присвячує захід 15-річчю своєї творчої діяльності. Цього року організатори обіцяють фестиваль у оновленому форматі й передбачають багато експериментів.
Це буде захід, у якому ще більше зітруться межі не лише між сценою та глядацькою залою, а й між творцями театру та глядачами. У рамках фестивалю митці із багатьох українських міст реалізують проекти, які по-новому відкриють та переосмислять Луцьк.
Nеатр «ГаРмИдЕр» 19 липня о 18:00 на Театральному майдані в Луцьку буде налаштовуватися на творення.
Зокрема усіх зацікавлених запрошують на перфоменс «Білим. Очищення» та прес-конференцію, на якій організатори розкриють новинки цьогорічного фестивалю та оголосять зіркових гостей фестивалю.
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Про це повідомляє Волинь Online.
Ювілейний 5-й фестиваль театр присвячує захід 15-річчю своєї творчої діяльності. Цього року організатори обіцяють фестиваль у оновленому форматі й передбачають багато експериментів.
Це буде захід, у якому ще більше зітруться межі не лише між сценою та глядацькою залою, а й між творцями театру та глядачами. У рамках фестивалю митці із багатьох українських міст реалізують проекти, які по-новому відкриють та переосмислять Луцьк.
Nеатр «ГаРмИдЕр» 19 липня о 18:00 на Театральному майдані в Луцьку буде налаштовуватися на творення.
Зокрема усіх зацікавлених запрошують на перфоменс «Білим. Очищення» та прес-конференцію, на якій організатори розкриють новинки цьогорічного фестивалю та оголосять зіркових гостей фестивалю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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