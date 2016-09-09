У селі поблизу Луцька встановлюють антивандальні зупинки
Сьогодні, 07:56
На території Княгининівської сільської ради Луцького району встановлюють 17 нових зупинок. Із них 6 зробили із металевої сітки та каміння.
Сільський голова громади каже, що хотіли зробити зупинки антивандальними, - передає ВРД НСТУ.
На місці старої зупинки на території Княгининівської ОТГ планують встановити зупинку із габіонних конструкцій. Габіонна зупинка – це металевий каркас із камінням. За словами місцевого жителя Миколи Богданюка, за сім років зупинка змінювалася тричі.
Місцева влада переконує, що один із критеріїв, за якими надали перевагу габіонним конструкціям – антивандальність. На такі зупинки, мовляв, дуже важко повісити рекламу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сільський голова громади каже, що хотіли зробити зупинки антивандальними, - передає ВРД НСТУ.
На місці старої зупинки на території Княгининівської ОТГ планують встановити зупинку із габіонних конструкцій. Габіонна зупинка – це металевий каркас із камінням. За словами місцевого жителя Миколи Богданюка, за сім років зупинка змінювалася тричі.
Місцева влада переконує, що один із критеріїв, за якими надали перевагу габіонним конструкціям – антивандальність. На такі зупинки, мовляв, дуже важко повісити рекламу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Нові знаки в Луцьку обійдуться у 700 тисяч
Сьогодні, 08:28
У селі поблизу Луцька встановлюють антивандальні зупинки
Сьогодні, 07:56
Волинян кличуть на прощу до Почаєва
Сьогодні, 07:07
Контейнери для старих ртутних термометрів з’явилися в Луцьку
Сьогодні, 05:53