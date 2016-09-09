вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі поблизу Луцька встановлюють антивандальні зупинки

У селі поблизу Луцька встановлюють антивандальні зупинки
На території Княгининівської сільської ради Луцького району встановлюють 17 нових зупинок. Із них 6 зробили із металевої сітки та каміння.

Сільський голова громади каже, що хотіли зробити зупинки антивандальними, - передає ВРД НСТУ.

На місці старої зупинки на території Княгининівської ОТГ планують встановити зупинку із габіонних конструкцій. Габіонна зупинка – це металевий каркас із камінням. За словами місцевого жителя Миколи Богданюка, за сім років зупинка змінювалася тричі.

Місцева влада переконує, що один із критеріїв, за якими надали перевагу габіонним конструкціям – антивандальність. На такі зупинки, мовляв, дуже важко повісити рекламу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинки, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нові знаки в Луцьку обійдуться у 700 тисяч
Сьогодні, 08:28
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:22
У селі поблизу Луцька встановлюють антивандальні зупинки
Сьогодні, 07:56
Волинян кличуть на прощу до Почаєва
Сьогодні, 07:07
Контейнери для старих ртутних термометрів з’явилися в Луцьку
Сьогодні, 05:53
Схожі новини
Мешканці села Липляни власними силами відбудували дві зупинки. ФОТО Мешканці села Липляни власними силами відбудували дві зупинки. ФОТО
09 вересень, 2016, 10:41
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
Сьогодні, 08:38
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:22
Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі
Сьогодні, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
Сьогодні, 08:38
 0
Нові знаки в Луцьку обійдуться у 700 тисяч
Сьогодні, 08:28
 0
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:22
 0
У селі поблизу Луцька встановлюють антивандальні зупинки
Сьогодні, 07:56
 0
Волинян кличуть на прощу до Почаєва
Сьогодні, 07:07
 0
Медіа
відео
1/8