У селі поблизу Луцька встановлюють антивандальні зупинки





Сільський голова громади каже, що хотіли зробити зупинки антивандальними, - передає



На місці старої зупинки на території Княгининівської ОТГ планують встановити зупинку із габіонних конструкцій. Габіонна зупинка – це металевий каркас із камінням. За словами місцевого жителя Миколи Богданюка, за сім років зупинка змінювалася тричі.



Місцева влада переконує, що один із критеріїв, за якими надали перевагу габіонним конструкціям – антивандальність. На такі зупинки, мовляв, дуже важко повісити рекламу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Княгининівської сільської ради Луцького району встановлюють 17 нових зупинок. Із них 6 зробили із металевої сітки та каміння.Сільський голова громади каже, що хотіли зробити зупинки антивандальними, - передає ВРД НСТУ На місці старої зупинки на території Княгининівської ОТГ планують встановити зупинку із габіонних конструкцій. Габіонна зупинка – це металевий каркас із камінням. За словами місцевого жителя, за сім років зупинка змінювалася тричі.Місцева влада переконує, що один із критеріїв, за якими надали перевагу габіонним конструкціям – антивандальність. На такі зупинки, мовляв, дуже важко повісити рекламу.

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