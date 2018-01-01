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Після ремонту у Луцьку включать гарячу воду: адреси

Після ремонту у Луцьку включать гарячу воду: адреси
Мешканцям Луцька відновлять гаряче водопостачання із чотирьох котелень, на яких завершили профілактичні ремонти.

Про це повідомляє прес-служба ДКП «Луцьктепло».

У зв'язку із успішним закінченням профілактичних ремонтів теплових мереж на об'єктах на підприємстві заяявили відновлення надання послуги гарячого водопостачання споживачам, приєднаним до котелень за такими адресами:

вул. Декабристів, 29;
вул. Ковельська, 68-а;
вул. Шевченка, 66;
вул. Новочерчицька, 2.

Відновлення подачі гарячої води очікується вже із сьогодні, 17 липня.


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Теги: гаряча вода, Луцьк
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