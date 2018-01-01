Після ремонту у Луцьку включать гарячу воду: адреси





Про це повідомляє прес-служба ДКП «Луцьктепло».



У зв'язку із успішним закінченням профілактичних ремонтів теплових мереж на об'єктах на підприємстві заяявили відновлення надання послуги гарячого водопостачання споживачам, приєднаним до котелень за такими адресами:



вул. Декабристів, 29;

вул. Ковельська, 68-а;

вул. Шевченка, 66;

вул. Новочерчицька, 2.



Відновлення подачі гарячої води очікується вже із сьогодні, 17 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцям Луцька відновлять гаряче водопостачання із чотирьох котелень, на яких завершили профілактичні ремонти.Про це повідомляє прес-служба ДКП «Луцьктепло».У зв'язку із успішним закінченням профілактичних ремонтів теплових мереж на об'єктах на підприємстві заяявили відновлення надання послуги гарячого водопостачання споживачам, приєднаним до котелень за такими адресами:вул. Декабристів, 29;вул. Ковельська, 68-а;вул. Шевченка, 66;вул. Новочерчицька, 2.Відновлення подачі гарячої води очікується вже із сьогодні, 17 липня.

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