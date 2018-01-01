Після ремонту у Луцьку включать гарячу воду: адреси
Сьогодні, 05:18
Мешканцям Луцька відновлять гаряче водопостачання із чотирьох котелень, на яких завершили профілактичні ремонти.
Про це повідомляє прес-служба ДКП «Луцьктепло».
У зв'язку із успішним закінченням профілактичних ремонтів теплових мереж на об'єктах на підприємстві заяявили відновлення надання послуги гарячого водопостачання споживачам, приєднаним до котелень за такими адресами:
вул. Декабристів, 29;
вул. Ковельська, 68-а;
вул. Шевченка, 66;
вул. Новочерчицька, 2.
Відновлення подачі гарячої води очікується вже із сьогодні, 17 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ДКП «Луцьктепло».
У зв'язку із успішним закінченням профілактичних ремонтів теплових мереж на об'єктах на підприємстві заяявили відновлення надання послуги гарячого водопостачання споживачам, приєднаним до котелень за такими адресами:
вул. Декабристів, 29;
вул. Ковельська, 68-а;
вул. Шевченка, 66;
вул. Новочерчицька, 2.
Відновлення подачі гарячої води очікується вже із сьогодні, 17 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Контейнери для старих ртутних термометрів з’явилися в Луцьку
Сьогодні, 05:53
Після ремонту у Луцьку включать гарячу воду: адреси
Сьогодні, 05:18
Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі
Сьогодні, 03:41
Супрун розвінчала міф про засмагу
Сьогодні, 02:02