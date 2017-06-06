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Волинянин власноруч встановив туристичні вказівники у рідному місті

Волинянин власноруч встановив туристичні вказівники у рідному місті
Мешканець Володимира-Волинського Микола Матусевич підготував подарунок рідному міста до 1030-ї річниці з дня заснування.

Про це пише Район. Володимир-Волинський.

Чоловік власноруч виготовив та встановив вказівники до пам'яток архітектури древнього Володимира. Вказівники встановлені на перехресті вулиць Ковельської, Данила Галицького та Устилузької.

Це вже не перші вказівники, виготовлені та встановлені Миколою Матусевичем.

Наприклад, ті, що знаходяться біля костелу Іоакима та Анни, теж його авторства.

Нагадаємо, наприкінці липня Володимир-Волинський відзначатиме 1030-ту річницю з дня заснування. Наразі в місті тривають останні приготування до урочистостей, узгоджуються списки гостей, уточнюються плани різноманітних заходів.

Волинянин власноруч встановив туристичні вказівники у рідному місті
Волинянин власноруч встановив туристичні вказівники у рідному місті

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Теги: туристи, Волинь
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