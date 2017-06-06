Волинянин власноруч встановив туристичні вказівники у рідному місті

Микола Матусевич підготував подарунок рідному міста до 1030-ї річниці з дня заснування.



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Чоловік власноруч виготовив та встановив вказівники до пам'яток архітектури древнього Володимира. Вказівники встановлені на перехресті вулиць Ковельської, Данила Галицького та Устилузької.



Це вже не перші вказівники, виготовлені та встановлені Миколою Матусевичем.



Наприклад, ті, що знаходяться біля костелу Іоакима та Анни, теж його авторства.



Нагадаємо, наприкінці липня Володимир-Волинський відзначатиме 1030-ту річницю з дня заснування. Наразі в місті тривають останні приготування до урочистостей, узгоджуються списки гостей, уточнюються плани різноманітних заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Володимира-Волинськогопідготував подарунок рідному міста до 1030-ї річниці з дня заснування.Про це пише Район. Володимир-Волинський Чоловік власноруч виготовив та встановив вказівники до пам'яток архітектури древнього Володимира. Вказівники встановлені на перехресті вулиць Ковельської, Данила Галицького та Устилузької.Це вже не перші вказівники, виготовлені та встановлені Миколою Матусевичем.Наприклад, ті, що знаходяться біля костелу Іоакима та Анни, теж його авторства.Нагадаємо, наприкінці липня Володимир-Волинський1030-ту річницю з дня заснування. Наразі в місті тривають останні приготування до урочистостей, узгоджуються списки гостей, уточнюються плани різноманітних заходів.

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