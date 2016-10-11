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Контейнери для старих ртутних термометрів з’явилися в Луцьку

Контейнери для старих ртутних термометрів з’явилися в Луцьку
У Луцьку поставили два контейнери для збору відпрацьованих батарейок, акумуляторів, люмінесцентних ламп та ртутних термометрів.

Такі контейнери встановили поблизу ЦНАПу, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

У відділі екології міськради кажуть - один комплект контейнерів вартує 7 тисяч гривень. Виготовили їх за кошти міського екологічного фонду.

Складати сюди можна лише цілі ртутні термометри. Якщо вони розбиті, їх треба покласти у півлітрову банку з водою, закрити капроновою кришкою та принести у відділ екології. Звідти їх здаватимуть на переробку, відправлятимуть у Львів та Рівне.

За кілька днів такі контейнери поставлять у 33-му мікрорайоні і на ЛПЗ.


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Теги: контейнери, Луцьк
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