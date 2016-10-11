Контейнери для старих ртутних термометрів з’явилися в Луцьку





Такі контейнери встановили поблизу ЦНАПу, - повідомляє інтернет-видання



У відділі екології міськради кажуть - один комплект контейнерів вартує 7 тисяч гривень. Виготовили їх за кошти міського екологічного фонду.



Складати сюди можна лише цілі ртутні термометри. Якщо вони розбиті, їх треба покласти у півлітрову банку з водою, закрити капроновою кришкою та принести у відділ екології. Звідти їх здаватимуть на переробку, відправлятимуть у Львів та Рівне.



За кілька днів такі контейнери поставлять у 33-му мікрорайоні і на ЛПЗ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поставили два контейнери для збору відпрацьованих батарейок, акумуляторів, люмінесцентних ламп та ртутних термометрів.Такі контейнери встановили поблизу ЦНАПу, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 У відділі екології міськради кажуть - один комплект контейнерів вартує 7 тисяч гривень. Виготовили їх за кошти міського екологічного фонду.Складати сюди можна лише цілі ртутні термометри. Якщо вони розбиті, їх треба покласти у півлітрову банку з водою, закрити капроновою кришкою та принести у відділ екології. Звідти їх здаватимуть на переробку, відправлятимуть у Львів та Рівне.За кілька днів такі контейнери поставлять у 33-му мікрорайоні і на ЛПЗ.

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