Молодь майже не знає україномовну музику, - вокаліст гурту «ФлайzZza»
Сьогодні, 00:09
Один із лідерів луцького гурту «ФлайzZza» Андрій Тимчук занепокоєний засиллям російськомовної музики.
Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
Тимчук зізнався: у нього часто з’являються думки, що «ми ніколи в цій країні нічого не змінимо».
Музикант поділився власними спостереженнями упродовж кількох минулих тижнів:
«1) завітав у перукарню. Наше радіо. З шести пісень в ефірі п'ять російськомовних.
2) у мандрівці по навколо-Кам'янець-Подільським місцинам в автобусі десятки російськомовних треків і, здається, один українською.
3) про дітлахів із колоночками, де зазвичай грає москальський репчик, думаю, міг би і не розповідати..
4) дорога з Горохова до Луцька. Радіо Шансон. Прем'єра нової пісні Повалій..
5) мої дискотеки в райцентрах. Молодь майже не знає україномовну музику і просить "шось нармальне", маючи на увазі Врємя і Стєкло, Мазгі, Лабуду, Кіркорова та ін.
6) день народження в кума. "Білочка" під Луцьком. Поруч святкують весілля. Переважно москальський репертуар - Бухгалтєр, Ах ета свадьба, Такіє дєвушкі как звьозди і т.д..
7) таксі.. Баста..»
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Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
Тимчук зізнався: у нього часто з’являються думки, що «ми ніколи в цій країні нічого не змінимо».
Музикант поділився власними спостереженнями упродовж кількох минулих тижнів:
«1) завітав у перукарню. Наше радіо. З шести пісень в ефірі п'ять російськомовних.
2) у мандрівці по навколо-Кам'янець-Подільським місцинам в автобусі десятки російськомовних треків і, здається, один українською.
3) про дітлахів із колоночками, де зазвичай грає москальський репчик, думаю, міг би і не розповідати..
4) дорога з Горохова до Луцька. Радіо Шансон. Прем'єра нової пісні Повалій..
5) мої дискотеки в райцентрах. Молодь майже не знає україномовну музику і просить "шось нармальне", маючи на увазі Врємя і Стєкло, Мазгі, Лабуду, Кіркорова та ін.
6) день народження в кума. "Білочка" під Луцьком. Поруч святкують весілля. Переважно москальський репертуар - Бухгалтєр, Ах ета свадьба, Такіє дєвушкі как звьозди і т.д..
7) таксі.. Баста..»
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