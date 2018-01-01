Молодь майже не знає україномовну музику, - вокаліст гурту «ФлайzZza»

Андрій Тимчук занепокоєний засиллям російськомовної музики.



Про це він написав у соціальній мережі Facebook.



Тимчук зізнався: у нього часто з’являються думки, що «ми ніколи в цій країні нічого не змінимо».



Музикант поділився власними спостереженнями упродовж кількох минулих тижнів:



«1) завітав у перукарню. Наше радіо. З шести пісень в ефірі п'ять російськомовних.

2) у мандрівці по навколо-Кам'янець-Подільським місцинам в автобусі десятки російськомовних треків і, здається, один українською.

3) про дітлахів із колоночками, де зазвичай грає москальський репчик, думаю, міг би і не розповідати..

4) дорога з Горохова до Луцька. Радіо Шансон. Прем'єра нової пісні Повалій..

5) мої дискотеки в райцентрах. Молодь майже не знає україномовну музику і просить "шось нармальне", маючи на увазі Врємя і Стєкло, Мазгі, Лабуду, Кіркорова та ін.

6) день народження в кума. "Білочка" під Луцьком. Поруч святкують весілля. Переважно москальський репертуар - Бухгалтєр, Ах ета свадьба, Такіє дєвушкі как звьозди і т.д..

7) таксі.. Баста..»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один із лідерів луцького гурту «ФлайzZza»занепокоєний засиллям російськомовної музики.Про це він написав у соціальній мережі Facebook.Тимчук зізнався: у нього часто з’являються думки, що «ми ніколи в цій країні нічого не змінимо».Музикант поділився власними спостереженнями упродовж кількох минулих тижнів:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію