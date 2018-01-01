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«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото

«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини, на яких зафіксував красу природи неподалік села Замлиння.

Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Поліський краю дорогий»... Якось спонтанно придумав таку назву фотопроекту і сам попався... А тут намалювалась планета Замлиння у неймовірній непримітній красі нашої Волині... Потрібно приземлятись і вивчати нашу чудову планету й надалі...» - написав Віктор Чухрай.

«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото


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Теги: природа, Волинь
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