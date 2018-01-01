«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
Сьогодні, 00:23
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини, на яких зафіксував красу природи неподалік села Замлиння.
Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Поліський краю дорогий»... Якось спонтанно придумав таку назву фотопроекту і сам попався... А тут намалювалась планета Замлиння у неймовірній непримітній красі нашої Волині... Потрібно приземлятись і вивчати нашу чудову планету й надалі...» - написав Віктор Чухрай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Поліський краю дорогий»... Якось спонтанно придумав таку назву фотопроекту і сам попався... А тут намалювалась планета Замлиння у неймовірній непримітній красі нашої Волині... Потрібно приземлятись і вивчати нашу чудову планету й надалі...» - написав Віктор Чухрай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
Сьогодні, 00:23
17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Військових із Волині відвідала Геращенко
16 липень, 22:53
Актори влаштують перфоменс у центрі Луцька
16 липень, 22:18