«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото

Віктор Чухрай опублікував світлини, на яких зафіксував красу природи неподалік села Замлиння.



Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



«Поліський краю дорогий»... Якось спонтанно придумав таку назву фотопроекту і сам попався... А тут намалювалась планета Замлиння у неймовірній непримітній красі нашої Волині... Потрібно приземлятись і вивчати нашу чудову планету й надалі...» - написав Віктор Чухрай.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський фотографопублікував світлини, на яких зафіксував красу природи неподалік села Замлиння.Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.«Поліський краю дорогий»... Якось спонтанно придумав таку назву фотопроекту і сам попався... А тут намалювалась планета Замлиння у неймовірній непримітній красі нашої Волині... Потрібно приземлятись і вивчати нашу чудову планету й надалі...» - написав Віктор Чухрай.

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