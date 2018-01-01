Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі
Сьогодні, 03:41
Волинська прокуратура звернулася до суду із позовом до директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище».
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Прокуратура вимагає стягнути з директора закладу в порядку регресу на користь училища понад 33 тисячі гривень матеріальної шкоди, завданої у зв’язку із незаконним звільненням працівника.
Загалом упродовж 2016-2018 років судами задоволено 7 таких позовів органів прокуратури області до осіб, за наказами яких проведено незаконне звільнення працівників, загальним обсягом 337 тисяч гривень.
Довідково:
Правовими підставами пред’явлення цих позовів є норми Кодексу законів про працю України, відповідно до яких службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну підприємству у зв’язку з оплатою цьому працівникові часу вимушеного прогулу. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення здійснено з порушеннями закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Прокуратура вимагає стягнути з директора закладу в порядку регресу на користь училища понад 33 тисячі гривень матеріальної шкоди, завданої у зв’язку із незаконним звільненням працівника.
Загалом упродовж 2016-2018 років судами задоволено 7 таких позовів органів прокуратури області до осіб, за наказами яких проведено незаконне звільнення працівників, загальним обсягом 337 тисяч гривень.
Довідково:
Правовими підставами пред’явлення цих позовів є норми Кодексу законів про працю України, відповідно до яких службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну підприємству у зв’язку з оплатою цьому працівникові часу вимушеного прогулу. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення здійснено з порушеннями закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі.
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