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Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі

Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі
Волинська прокуратура звернулася до суду із позовом до директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище».

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Прокуратура вимагає стягнути з директора закладу в порядку регресу на користь училища понад 33 тисячі гривень матеріальної шкоди, завданої у зв’язку із незаконним звільненням працівника.

Загалом упродовж 2016-2018 років судами задоволено 7 таких позовів органів прокуратури області до осіб, за наказами яких проведено незаконне звільнення працівників, загальним обсягом 337 тисяч гривень.

Довідково:

Правовими підставами пред’явлення цих позовів є норми Кодексу законів про працю України, відповідно до яких службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну підприємству у зв’язку з оплатою цьому працівникові часу вимушеного прогулу. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення здійснено з порушеннями закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі.

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Теги: прокуратура, суд, Волинь
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