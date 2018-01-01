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На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО

На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
На Волині побудують це два храми: у селищі Олика та селі Кадище Ківерцівського району.

Капсули у фундамент заклав митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - пише прес-служба Волинської єпархії КП.

В Олиці владика відправив Божественну Літургію, після чого заклав капсулу у фундамент майбутнього Свято-Вознесенського храму. Після богослужінь владика вручив відзнаки жертводавцям.

Із архієреєм служили цуманський декан протоієрей Тарас Манелюк, настоятель парафій священик Ігор Літвінцов, духовенство місцеве, ківерцівське, горохівське та з Рівненської єпархії.

У Кадищі під час відправи, разом з усіма молився, зокрема, очільник цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.

В Олиці місце під будівництво храму освятив митрополит Михаїл 13 липня 2014 р. А у 2015 р. тоді ще вікарій єпархії єпископ Володимир-Волинський Матфей (Шевчук) здійснив освячення тимчасового приміщення, де й відбуваються зараз богослужіння.

У Кадищі ж немає жодних відомостей про існування храму у цій місцині. Тому 12 травня, у день коли Церква особливо вшановує св. Амфілохія, цього року о. Тарас, з благословіння владики Михаїла, відправив чин заснування храму.
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО

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Теги: церква, Волинь, освячення, релігія, Михаїл
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