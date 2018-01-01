На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
Сьогодні, 08:38
На Волині побудують це два храми: у селищі Олика та селі Кадище Ківерцівського району.
Капсули у фундамент заклав митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - пише прес-служба Волинської єпархії КП.
В Олиці владика відправив Божественну Літургію, після чого заклав капсулу у фундамент майбутнього Свято-Вознесенського храму. Після богослужінь владика вручив відзнаки жертводавцям.
Із архієреєм служили цуманський декан протоієрей Тарас Манелюк, настоятель парафій священик Ігор Літвінцов, духовенство місцеве, ківерцівське, горохівське та з Рівненської єпархії.
У Кадищі під час відправи, разом з усіма молився, зокрема, очільник цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.
В Олиці місце під будівництво храму освятив митрополит Михаїл 13 липня 2014 р. А у 2015 р. тоді ще вікарій єпархії єпископ Володимир-Волинський Матфей (Шевчук) здійснив освячення тимчасового приміщення, де й відбуваються зараз богослужіння.
У Кадищі ж немає жодних відомостей про існування храму у цій місцині. Тому 12 травня, у день коли Церква особливо вшановує св. Амфілохія, цього року о. Тарас, з благословіння владики Михаїла, відправив чин заснування храму.
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Капсули у фундамент заклав митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - пише прес-служба Волинської єпархії КП.
В Олиці владика відправив Божественну Літургію, після чого заклав капсулу у фундамент майбутнього Свято-Вознесенського храму. Після богослужінь владика вручив відзнаки жертводавцям.
Із архієреєм служили цуманський декан протоієрей Тарас Манелюк, настоятель парафій священик Ігор Літвінцов, духовенство місцеве, ківерцівське, горохівське та з Рівненської єпархії.
У Кадищі під час відправи, разом з усіма молився, зокрема, очільник цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.
В Олиці місце під будівництво храму освятив митрополит Михаїл 13 липня 2014 р. А у 2015 р. тоді ще вікарій єпархії єпископ Володимир-Волинський Матфей (Шевчук) здійснив освячення тимчасового приміщення, де й відбуваються зараз богослужіння.
У Кадищі ж немає жодних відомостей про існування храму у цій місцині. Тому 12 травня, у день коли Церква особливо вшановує св. Амфілохія, цього року о. Тарас, з благословіння владики Михаїла, відправив чин заснування храму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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