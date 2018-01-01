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У Кривому Розі трапився вибух у багатоповерхівці: постраждало троє людей

У Кривому Розі трапився вибух у багатоповерхівці: постраждало троє людей
У Кривому Розі увечері понеділка, 16 липня, на восьмому поверсі 9-поверхівки пролунав потужний вибух. Були зруйновані дві квартири, пошкоджені ще п'ять квартир.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області, - пише ТСН.

У результаті вибуху постраждали три людини, із яких одна – дитина. Чоловік отримав опіки, а в жінки з іншої квартири - рвані рани на руках.

"У зв'язку з руйнуванням квартир 4 особи, з них одна дитина, тимчасово відселені до територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, самотніх та непрацездатних у місті Кривий Ріг. Мешканці інших квартир повернулися до своїх помешкань. Загрози обрушень немає. Співробітниками ДСНС евакуйовано 40 осіб із 8-го та 9-го поверхів", - ідеться в повідомленні.

Що саме стало причиною вибуху, невідомо. Працівники поліції проводять слідчі дії.

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати газ. Але сусіди кажуть, що вибух стався в житловій кімнаті, а не в кухні. У будь-якому випадку, для безпеки мешканців подачу газу в будинку перекрили.
У Кривому Розі трапився вибух у багатоповерхівці: постраждало троє людей
У Кривому Розі трапився вибух у багатоповерхівці: постраждало троє людей
У Кривому Розі трапився вибух у багатоповерхівці: постраждало троє людей
У Кривому Розі трапився вибух у багатоповерхівці: постраждало троє людей

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Теги: вибух
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