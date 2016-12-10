Поліція розшукує лучанина-шахрая, який підробляє документи
Сьогодні, 10:16
Поліція розшукує жителя Луцька 36-річного Шваліковского Андрія Миколайовича за шахрайство.
Зазначається, що чоловік у складі організованої групи шахрайськими діями, підробляючи нотаріальні довіреності, договору купівлі-продажу, технічні паспорти, номерні знаки, ключі, заволодіває транспортними засобами, - інформує видання Наш Київ.
На даний момент Шваліковскій Андрій Миколайович перевіряється на причетність до інших тяжких злочинів на території України та країн ЄС.
Тож, поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження Шваліковского Андрія Миколайовича, повідомляти за телефонами: 102 або +38 (044) 418 31 33, +38 (044) 418 30 22 - Чергова частина Оболонського ГУНП в м.Київ; +38 (032) 258 68 80 - ГУНП у Львівській обл.
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Зазначається, що чоловік у складі організованої групи шахрайськими діями, підробляючи нотаріальні довіреності, договору купівлі-продажу, технічні паспорти, номерні знаки, ключі, заволодіває транспортними засобами, - інформує видання Наш Київ.
На даний момент Шваліковскій Андрій Миколайович перевіряється на причетність до інших тяжких злочинів на території України та країн ЄС.
Тож, поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження Шваліковского Андрія Миколайовича, повідомляти за телефонами: 102 або +38 (044) 418 31 33, +38 (044) 418 30 22 - Чергова частина Оболонського ГУНП в м.Київ; +38 (032) 258 68 80 - ГУНП у Львівській обл.
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