вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція розшукує лучанина-шахрая, який підробляє документи

Поліція розшукує лучанина-шахрая, який підробляє документи
Поліція розшукує жителя Луцька 36-річного Шваліковского Андрія Миколайовича за шахрайство.

Зазначається, що чоловік у складі організованої групи шахрайськими діями, підробляючи нотаріальні довіреності, договору купівлі-продажу, технічні паспорти, номерні знаки, ключі, заволодіває транспортними засобами, - інформує видання Наш Київ.

На даний момент Шваліковскій Андрій Миколайович перевіряється на причетність до інших тяжких злочинів на території України та країн ЄС.

Тож, поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження Шваліковского Андрія Миколайовича, повідомляти за телефонами: 102 або +38 (044) 418 31 33, +38 (044) 418 30 22 - Чергова частина Оболонського ГУНП в м.Київ; +38 (032) 258 68 80 - ГУНП у Львівській обл.

Поліція розшукує лучанина-шахрая, який підробляє документи

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, шахрай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Власники квартир у ЖК «Супернова» поділилися враженнями про радіатори Kermi. ФОТО*
Сьогодні, 10:33
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
Сьогодні, 10:31
Поліція розшукує лучанина-шахрая, який підробляє документи
Сьогодні, 10:16
Вночі з луцької автостанції демонтували декілька кіосків. ФОТО
Сьогодні, 10:11
У Кривому Розі трапився вибух у багатоповерхівці: постраждало троє людей
Сьогодні, 09:14
Схожі новини
У Києві спіймали шахрая, який ошукав дівчат на Волині та переховувався від поліції. ФОТО У Києві спіймали шахрая, який ошукав дівчат на Волині та переховувався від поліції. ФОТО
25 червень, 08:46
Лучанина оголосили у розшук через шахрайство Лучанина оголосили у розшук через шахрайство
10 грудень, 2016, 09:56
На Волині розшукують шахрая. ФОТО На Волині розшукують шахрая. ФОТО
06 червень, 2016, 12:08
Поліція розшукує підозрювану у шахрайстві мешканку Липин Поліція розшукує підозрювану у шахрайстві мешканку Липин
07 березень, 2016, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка знайшла велетенського гриба. ФОТО
Сьогодні, 10:36
 0
Власники квартир у ЖК «Супернова» поділилися враженнями про радіатори Kermi. ФОТО*
Сьогодні, 10:33
 0
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
Сьогодні, 10:31
 0
Поліція розшукує лучанина-шахрая, який підробляє документи
Сьогодні, 10:16
 0
Вночі з луцької автостанції демонтували декілька кіосків. ФОТО
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8