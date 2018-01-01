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У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО

У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
У Тернополі 16 липня через грозу і сильні проливні дощі сталося підтоплення ряду вулиць і площ. Внаслідок негоди пожежний автомобіль опинився у пастці через провали грунту.

Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій області, - передає УНН.

“16 липня о 15:43 у зв’язку з повідомленнями про загрозу затоплення, внаслідок проливних дощів, для відкачування води на вул. Стадникової, в обласному центрі, було направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час слідування до місця виклику пожежна автоцистерна правим боком провалилася у тріщину, що утворилася посеред проїжджої частини дороги. Внаслідок цього транспортний засіб не зміг продовжити рух”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, подібний інцидент трапився у Луцьку, у районі проспекту Соборності.

Зазначається, що 16 липня у Тернополі випала значна кількість опадів — близько півмісячної норми. Напередодні синоптики попереджали про сильні грози, град, шквали 15 — 20 м/с.

У свою чергу, місцеві оглядачі діляться у мережі Facebook наслідками зливи у місті, яка на деякий час паралізувала рух усіх видів транспорту. Опубліковано низку відео і світлин.
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО

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Теги: злива, Тернопіль
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