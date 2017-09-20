Волинянка знайшла велетенського гриба. ФОТО





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Сезон «тихого полювання» набирає обертів у Луцькому, Горохівському, Володимир-Волинському, в районі Цумані, у Маневицькому районі лише частково. Однак саме у Маневицькому районі Галина Віталіївна знайшла гіганського гриба.



Галина Віталіївна зауважила, що гриб був такий величезний, що десятилітрове відерце виявилось замалим для нього.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка села Прилісне Маневицького району знайшла гриба-гіганта.Про це повідомляє Волинська правда Сезон «тихого полювання» набирає обертів у Луцькому, Горохівському, Володимир-Волинському, в районі Цумані, у Маневицькому районі лише частково. Однак саме у Маневицькому районізнайшла гіганського гриба.Галина Віталіївна зауважила, що гриб був такий величезний, що десятилітрове відерце виявилось замалим для нього.

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