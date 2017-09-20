Волинянка знайшла велетенського гриба. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Мешканка села Прилісне Маневицького району знайшла гриба-гіганта.
Про це повідомляє Волинська правда.
Сезон «тихого полювання» набирає обертів у Луцькому, Горохівському, Володимир-Волинському, в районі Цумані, у Маневицькому районі лише частково. Однак саме у Маневицькому районі Галина Віталіївна знайшла гіганського гриба.
Галина Віталіївна зауважила, що гриб був такий величезний, що десятилітрове відерце виявилось замалим для нього.
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Про це повідомляє Волинська правда.
Сезон «тихого полювання» набирає обертів у Луцькому, Горохівському, Володимир-Волинському, в районі Цумані, у Маневицькому районі лише частково. Однак саме у Маневицькому районі Галина Віталіївна знайшла гіганського гриба.
Галина Віталіївна зауважила, що гриб був такий величезний, що десятилітрове відерце виявилось замалим для нього.
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