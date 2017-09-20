вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка знайшла велетенського гриба. ФОТО

Волинянка знайшла велетенського гриба. ФОТО
Мешканка села Прилісне Маневицького району знайшла гриба-гіганта.

Про це повідомляє Волинська правда.

Сезон «тихого полювання» набирає обертів у Луцькому, Горохівському, Володимир-Волинському, в районі Цумані, у Маневицькому районі лише частково. Однак саме у Маневицькому районі Галина Віталіївна знайшла гіганського гриба.

Галина Віталіївна зауважила, що гриб був такий величезний, що десятилітрове відерце виявилось замалим для нього.
Волинянка знайшла велетенського гриба. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, тихе полювання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку скаржаться на неестетичний тротуар. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Онкохворій волинянці потрібна допомога
Сьогодні, 10:46
Волинянка знайшла велетенського гриба. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Власники квартир у ЖК «Супернова» поділилися враженнями про радіатори Kermi. ФОТО*
Сьогодні, 10:33
У Тернополі через потужну зливу – потоп. ФОТО
Сьогодні, 10:31
Схожі новини
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць
10 липень, 17:16
«Тихе полювання»: як не стати жертвою грибів «Тихе полювання»: як не стати жертвою грибів
20 вересень, 2017, 21:01
У селі на Волині знайшли гриба-гіганта. ФОТО У селі на Волині знайшли гриба-гіганта. ФОТО
16 липень, 13:43
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
03 липень, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку представили нового начальника управління транспорту
Сьогодні, 11:59
 0
На Волині в аварії загинув мотоцикліст
Сьогодні, 11:47
 0
Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії
Сьогодні, 11:43
 0
Аварія у Луцьку: Renault збило пішохода. ФОТО
Сьогодні, 11:39
 0
Сморід у Луцьку хочуть ліквідувати «хімією»
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8