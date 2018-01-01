Онкохворій волинянці потрібна допомога
Сьогодні, 10:46
Жительці Нововолинська Куценко Тетяні Валеріївні, яка бореться зі страшною недугою, потрібна допомога.
5 років тому в жінки виявили рак і зробили операцію, проте хвороба повернулась, пішли метастази, - пише Радар.
В обласному онкодиспансері призначили хіміотерапію, а препарати дуже дорогі. Коштів у родини вже немає. Тому усіх небайдужих людей просять допомогти.
Інформація для благодійників: Приватбанк: 5168757330346836, Куценко Тетяна Валеріївна.
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5 років тому в жінки виявили рак і зробили операцію, проте хвороба повернулась, пішли метастази, - пише Радар.
В обласному онкодиспансері призначили хіміотерапію, а препарати дуже дорогі. Коштів у родини вже немає. Тому усіх небайдужих людей просять допомогти.
Інформація для благодійників: Приватбанк: 5168757330346836, Куценко Тетяна Валеріївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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