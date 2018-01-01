Онкохворій волинянці потрібна допомога

Куценко Тетяні Валеріївні, яка бореться зі страшною недугою, потрібна допомога.



5 років тому в жінки виявили рак і зробили операцію, проте хвороба повернулась, пішли метастази, - пише Радар.



В обласному онкодиспансері призначили хіміотерапію, а препарати дуже дорогі. Коштів у родини вже немає. Тому усіх небайдужих людей просять допомогти.



Інформація для благодійників: Приватбанк: 5168757330346836, Куценко Тетяна Валеріївна.















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