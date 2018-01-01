У Луцьку скаржаться на неестетичний тротуар. ФОТО





Відповідну Олена Петрошук.



Вона розповіла, що ремонт даної ділянки тротуару розпочали ще у 2016 році. Роботи завершені, але залишилися дві ділянки, де і досі немає дорожного покриття.



«... поверхня нерівна, розміщені люки, під які діти всовують гілки, кидають камінці. Все це робить вигляд проспекту неестетичним, проїзд осіб з обмеженими можливостями (на інвалідних візках), батьків з дітьми у візочках, та й прохід інших прохожих ускладненим (біля будинку №15) і, навіть, небезпечним (біля будинку №13)» - підкреслює Олена Петрошук.



Лучанка просить вирішити питання з проблемними ділянками і привести у належний стан весь тротуар по проспекту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на проспекті Соборності, не доробили тротуар. Це створює незручності місцевим мешканцям.Відповідну петицію розмістилаВона розповіла, що ремонт даної ділянки тротуару розпочали ще у 2016 році. Роботи завершені, але залишилися дві ділянки, де і досі немає дорожного покриття.«... поверхня нерівна, розміщені люки, під які діти всовують гілки, кидають камінці. Все це робить вигляд проспекту неестетичним, проїзд осіб з обмеженими можливостями (на інвалідних візках), батьків з дітьми у візочках, та й прохід інших прохожих ускладненим (біля будинку №15) і, навіть, небезпечним (біля будинку №13)» - підкреслює Олена Петрошук.Лучанка просить вирішити питання з проблемними ділянками і привести у належний стан весь тротуар по проспекту.

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