У Луцьку скаржаться на неестетичний тротуар. ФОТО
Сьогодні, 10:58
У Луцьку, на проспекті Соборності, не доробили тротуар. Це створює незручності місцевим мешканцям.
Відповідну петицію розмістила Олена Петрошук.
Вона розповіла, що ремонт даної ділянки тротуару розпочали ще у 2016 році. Роботи завершені, але залишилися дві ділянки, де і досі немає дорожного покриття.
«... поверхня нерівна, розміщені люки, під які діти всовують гілки, кидають камінці. Все це робить вигляд проспекту неестетичним, проїзд осіб з обмеженими можливостями (на інвалідних візках), батьків з дітьми у візочках, та й прохід інших прохожих ускладненим (біля будинку №15) і, навіть, небезпечним (біля будинку №13)» - підкреслює Олена Петрошук.
Лучанка просить вирішити питання з проблемними ділянками і привести у належний стан весь тротуар по проспекту.
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Відповідну петицію розмістила Олена Петрошук.
Вона розповіла, що ремонт даної ділянки тротуару розпочали ще у 2016 році. Роботи завершені, але залишилися дві ділянки, де і досі немає дорожного покриття.
«... поверхня нерівна, розміщені люки, під які діти всовують гілки, кидають камінці. Все це робить вигляд проспекту неестетичним, проїзд осіб з обмеженими можливостями (на інвалідних візках), батьків з дітьми у візочках, та й прохід інших прохожих ускладненим (біля будинку №15) і, навіть, небезпечним (біля будинку №13)» - підкреслює Олена Петрошук.
Лучанка просить вирішити питання з проблемними ділянками і привести у належний стан весь тротуар по проспекту.
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