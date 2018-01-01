У Луцьку назвали причини нестерпного смороду

У Луцьку назвали низку причин, від яких містом поширюється неприємний запах.Про це йшлося у вівторок, 17 липня, під час прес-конференції у ЦНАПі.Радник мерарозповів, що однією з причин є підключення зливових каналізацій будинків до фекальних каналізацій міста.«Останнім часом багато скарг надходило від мешканців вулиць Арцеулова, Грушевського, Гулака-Артемовського. Ці запахи піднімаються через решітки зливової каналізації. Забудовник казав, що ліквідує причину за кошти підрядника», - зауважив він.Наступна причина смороду – злив фекалії з будинків у Сапалаївку.«Відкритих зон скидів поки не знайшли. Але на проспекті Відродження, де скидаються дощові води, у суху пору зафіксували, що йде притік речовини невідомого походження. Зараз обстежать весь колектор, приватні домоволодіння», - наголосив заступник мераПричинами неприємного запаху в Луцьку вважають й підключення фекальних каналізацій приватних будинків до зливових каналізацій міста, самостійні зливи відходів виробництва у каналізацію.