У Луцьку назвали причини нестерпного смороду
Сьогодні, 11:15
У Луцьку назвали низку причин, від яких містом поширюється неприємний запах.
Про це йшлося у вівторок, 17 липня, під час прес-конференції у ЦНАПі.
Радник мера Ігор Поліщук розповів, що однією з причин є підключення зливових каналізацій будинків до фекальних каналізацій міста.
«Останнім часом багато скарг надходило від мешканців вулиць Арцеулова, Грушевського, Гулака-Артемовського. Ці запахи піднімаються через решітки зливової каналізації. Забудовник казав, що ліквідує причину за кошти підрядника», - зауважив він.
Наступна причина смороду – злив фекалії з будинків у Сапалаївку.
«Відкритих зон скидів поки не знайшли. Але на проспекті Відродження, де скидаються дощові води, у суху пору зафіксували, що йде притік речовини невідомого походження. Зараз обстежать весь колектор, приватні домоволодіння», - наголосив заступник мера Григорій Недопад.
Причинами неприємного запаху в Луцьку вважають й підключення фекальних каналізацій приватних будинків до зливових каналізацій міста, самостійні зливи відходів виробництва у каналізацію.
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Про це йшлося у вівторок, 17 липня, під час прес-конференції у ЦНАПі.
Радник мера Ігор Поліщук розповів, що однією з причин є підключення зливових каналізацій будинків до фекальних каналізацій міста.
«Останнім часом багато скарг надходило від мешканців вулиць Арцеулова, Грушевського, Гулака-Артемовського. Ці запахи піднімаються через решітки зливової каналізації. Забудовник казав, що ліквідує причину за кошти підрядника», - зауважив він.
Наступна причина смороду – злив фекалії з будинків у Сапалаївку.
«Відкритих зон скидів поки не знайшли. Але на проспекті Відродження, де скидаються дощові води, у суху пору зафіксували, що йде притік речовини невідомого походження. Зараз обстежать весь колектор, приватні домоволодіння», - наголосив заступник мера Григорій Недопад.
Причинами неприємного запаху в Луцьку вважають й підключення фекальних каналізацій приватних будинків до зливових каналізацій міста, самостійні зливи відходів виробництва у каналізацію.
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