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У Луцьку назвали причини нестерпного смороду

У Луцьку назвали причини нестерпного смороду
У Луцьку назвали низку причин, від яких містом поширюється неприємний запах.

Про це йшлося у вівторок, 17 липня, під час прес-конференції у ЦНАПі.

Радник мера Ігор Поліщук розповів, що однією з причин є підключення зливових каналізацій будинків до фекальних каналізацій міста.

«Останнім часом багато скарг надходило від мешканців вулиць Арцеулова, Грушевського, Гулака-Артемовського. Ці запахи піднімаються через решітки зливової каналізації. Забудовник казав, що ліквідує причину за кошти підрядника», - зауважив він.

Наступна причина смороду – злив фекалії з будинків у Сапалаївку.

«Відкритих зон скидів поки не знайшли. Але на проспекті Відродження, де скидаються дощові води, у суху пору зафіксували, що йде притік речовини невідомого походження. Зараз обстежать весь колектор, приватні домоволодіння», - наголосив заступник мера Григорій Недопад.

Причинами неприємного запаху в Луцьку вважають й підключення фекальних каналізацій приватних будинків до зливових каналізацій міста, самостійні зливи відходів виробництва у каналізацію.
У Луцьку назвали причини нестерпного смороду
У Луцьку назвали причини нестерпного смороду
У Луцьку назвали причини нестерпного смороду

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Теги: сморід, Луцьк, проблема
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