Чому з луцької автостанції прибрали п'ять кіосків
Сьогодні, 11:17
П’ять торгівельних кіосків демонтували муніципали на території луцької автостанції №1.
Кіоски впродовж багатьох років стояли без дозвільних правовстановлюючих документів, а рішення про їх демонтаж прийняли члени виконавчого комітету Луцької міської ради ще у 2016 році, - повідомили у прес-службі муніципалів.
З того часу, муніципали неодноразово повідомляли власників тимчасових споруд про необхідність виконання рішення виконкому, однак підприємці й надалі продовжували торгувати та ігнорували інспекторів, а кіоски не демонтовували.
Присутні під час демонтажних робіт власники кіосків, мали змогу винести з них усі речі. Після цього інспектори проводили свої роботи з конструкціями.
Жодних скарг від ФОПів муніципали не отримували, а майно описали та передали присутнім власникам кіосків.
Демонтажні роботи закінчились близько шостої ранку 17 липня з метою відновлення безперебійної роботи автостанції. На даний момент проводиться прибирання після демонтажу.
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Кіоски впродовж багатьох років стояли без дозвільних правовстановлюючих документів, а рішення про їх демонтаж прийняли члени виконавчого комітету Луцької міської ради ще у 2016 році, - повідомили у прес-службі муніципалів.
З того часу, муніципали неодноразово повідомляли власників тимчасових споруд про необхідність виконання рішення виконкому, однак підприємці й надалі продовжували торгувати та ігнорували інспекторів, а кіоски не демонтовували.
Присутні під час демонтажних робіт власники кіосків, мали змогу винести з них усі речі. Після цього інспектори проводили свої роботи з конструкціями.
Жодних скарг від ФОПів муніципали не отримували, а майно описали та передали присутнім власникам кіосків.
Демонтажні роботи закінчились близько шостої ранку 17 липня з метою відновлення безперебійної роботи автостанції. На даний момент проводиться прибирання після демонтажу.
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