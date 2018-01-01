Гарячі знижки у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:04
Поспішате на шалені знижки у ТРЦ «ПортCity» на сезонні колекції!
Найкращі пропозиції діятимуть лише до кінця тижня!
На вибраний асортимент в магазинах ТРЦ «ПортCity» діють такі знижки:
- до 77% - House, до 75% - Cropp;
- до 70%: Columbia, Olko, Actors, Respect, Guitar, Betty Barclay, Pollardi.
Золотий вік до 55% знижки на золото, до 65% - на срібло
- до 50%: Sinsay, Pierre Cardin, Arber, Goldi, Naf Naf, Irene Bukur, Tom Tailor, Pako Lorente, A.Tan, Mohito, Дефіле, Colins, МаксСтеп, Brocard, Calzado, Ліга спорт, Oodji та інші.
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Найкращі пропозиції діятимуть лише до кінця тижня!
На вибраний асортимент в магазинах ТРЦ «ПортCity» діють такі знижки:
- до 77% - House, до 75% - Cropp;
- до 70%: Columbia, Olko, Actors, Respect, Guitar, Betty Barclay, Pollardi.
Золотий вік до 55% знижки на золото, до 65% - на срібло
- до 50%: Sinsay, Pierre Cardin, Arber, Goldi, Naf Naf, Irene Bukur, Tom Tailor, Pako Lorente, A.Tan, Mohito, Дефіле, Colins, МаксСтеп, Brocard, Calzado, Ліга спорт, Oodji та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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