Гарячі знижки у ТРЦ «ПортCity»*





Найкращі пропозиції діятимуть лише до кінця тижня!



На вибраний асортимент в магазинах ТРЦ «ПортCity» діють такі знижки:



- до 77% - House, до 75% - Cropp;



- до 70%: Columbia, Olko, Actors, Respect, Guitar, Betty Barclay, Pollardi.



Золотий вік до 55% знижки на золото, до 65% - на срібло



- до 50%: Sinsay, Pierre Cardin, Arber, Goldi, Naf Naf, Irene Bukur, Tom Tailor, Pako Lorente, A.Tan, Mohito, Дефіле, Colins, МаксСтеп, Brocard, Calzado, Ліга спорт, Oodji та інші.



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