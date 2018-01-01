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Гарячі знижки у ТРЦ «ПортCity»*

Гарячі знижки у ТРЦ «ПортCity»*
Поспішате на шалені знижки у ТРЦ «ПортCity» на сезонні колекції!

Найкращі пропозиції діятимуть лише до кінця тижня!

На вибраний асортимент в магазинах ТРЦ «ПортCity» діють такі знижки:

- до 77% - House, до 75% - Cropp;

- до 70%: Columbia, Olko, Actors, Respect, Guitar, Betty Barclay, Pollardi.

Золотий вік до 55% знижки на золото, до 65% - на срібло

- до 50%: Sinsay, Pierre Cardin, Arber, Goldi, Naf Naf, Irene Bukur, Tom Tailor, Pako Lorente, A.Tan, Mohito, Дефіле, Colins, МаксСтеп, Brocard, Calzado, Ліга спорт, Oodji та інші.
Гарячі знижки у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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