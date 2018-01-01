Волинський фотограф підловив грайливого птаха

Волинянинпофотографував деркача.Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook."Зазвичай деркач активний у сутінках і у вечірній час, але не цього разу, зустрівся він мені о 10 ранку, коли я їхав на велосипеді вздовж річки Горинь. Птах просто стояв на дорозі і майже не рухався, поки я не почав підкрадатись, щоб сфотографувати, після чого швидко побіг у високу траву", - написав фотограф.Зазначимо, волинянин "полював" птаха у Рівненській області.