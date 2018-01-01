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Волинський фотограф підловив грайливого птаха

Волинський фотограф підловив грайливого птаха
Волинянин Максим Рудік пофотографував деркача.

Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Зазвичай деркач активний у сутінках і у вечірній час, але не цього разу, зустрівся він мені о 10 ранку, коли я їхав на велосипеді вздовж річки Горинь. Птах просто стояв на дорозі і майже не рухався, поки я не почав підкрадатись, щоб сфотографувати, після чого швидко побіг у високу траву", - написав фотограф.

Зазначимо, волинянин "полював" птаха у Рівненській області.

Волинський фотограф підловив грайливого птаха
Волинський фотограф підловив грайливого птаха
Волинський фотограф підловив грайливого птаха
Волинський фотограф підловив грайливого птаха

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Теги: фото, Максим Рудік
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