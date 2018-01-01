Волинський фотограф підловив грайливого птаха
Сьогодні, 18:46
Волинянин Максим Рудік пофотографував деркача.
Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Зазвичай деркач активний у сутінках і у вечірній час, але не цього разу, зустрівся він мені о 10 ранку, коли я їхав на велосипеді вздовж річки Горинь. Птах просто стояв на дорозі і майже не рухався, поки я не почав підкрадатись, щоб сфотографувати, після чого швидко побіг у високу траву", - написав фотограф.
Зазначимо, волинянин "полював" птаха у Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Зазвичай деркач активний у сутінках і у вечірній час, але не цього разу, зустрівся він мені о 10 ранку, коли я їхав на велосипеді вздовж річки Горинь. Птах просто стояв на дорозі і майже не рухався, поки я не почав підкрадатись, щоб сфотографувати, після чого швидко побіг у високу траву", - написав фотограф.
Зазначимо, волинянин "полював" птаха у Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Володимиру 1030 років: погляд на місто крізь віки
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 липня
Сьогодні, 19:00
Волинський фотограф підловив грайливого птаха
Сьогодні, 18:46
Молодіжка «Волині» переграла львів'ян на зборах у Моршині
Сьогодні, 18:30