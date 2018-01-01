Сморід у Луцьку хочуть ліквідувати «хімією»

У Луцьку підібрали препарат для знезараження каналізаційної мережі міста, котрий має боротися з неприємним запахом.Про це йшлося у вівторок, 17 липня, під час прес-конференції у ЦНАПі.Директор ТОВ «Волиньхімконтроль»розповів, що підібрали препарат для знезараження каналізаційної мережі міста.«Ми би хотіли застосувати її у центральних каналізаційно-насосних станціях, де збирається велика маса фекалій», - розповів він.Розповіли також, що препарат пройшов випробування у лабораторії «Луцькводоканалу» та лабораторії СЕС. Запахи зникатимуть за 10 годин. Спочатку фірма надаватиме препарат безкоштовно. Якщо його ефективність доведуть, місто буде купувати "хімію".