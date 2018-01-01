Сморід у Луцьку хочуть ліквідувати «хімією»
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У Луцьку підібрали препарат для знезараження каналізаційної мережі міста, котрий має боротися з неприємним запахом.
Про це йшлося у вівторок, 17 липня, під час прес-конференції у ЦНАПі.
Директор ТОВ «Волиньхімконтроль» Валентин Данилюк розповів, що підібрали препарат для знезараження каналізаційної мережі міста.
«Ми би хотіли застосувати її у центральних каналізаційно-насосних станціях, де збирається велика маса фекалій», - розповів він.
Розповіли також, що препарат пройшов випробування у лабораторії «Луцькводоканалу» та лабораторії СЕС. Запахи зникатимуть за 10 годин. Спочатку фірма надаватиме препарат безкоштовно. Якщо його ефективність доведуть, місто буде купувати "хімію".
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Про це йшлося у вівторок, 17 липня, під час прес-конференції у ЦНАПі.
Директор ТОВ «Волиньхімконтроль» Валентин Данилюк розповів, що підібрали препарат для знезараження каналізаційної мережі міста.
«Ми би хотіли застосувати її у центральних каналізаційно-насосних станціях, де збирається велика маса фекалій», - розповів він.
Розповіли також, що препарат пройшов випробування у лабораторії «Луцькводоканалу» та лабораторії СЕС. Запахи зникатимуть за 10 годин. Спочатку фірма надаватиме препарат безкоштовно. Якщо його ефективність доведуть, місто буде купувати "хімію".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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