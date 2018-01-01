Аварія у Луцьку: Renault збило пішохода. ФОТО
Сьогодні, 11:39
У Луцьку трапилась дорожньо-транспорта пригода, в якій постраждав пішохід.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Так, Renault Scenic їхав із вулиці Задворецької на Карпенка- Карого і автівка збила пішохода боковими лівим дзеркалом заднього виду.
Травмованого пішохода забрала "швидка". Лікарі кажуть, що у нього закрита черепно-мозкова травма і можливо перелом руки.
На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Так, Renault Scenic їхав із вулиці Задворецької на Карпенка- Карого і автівка збила пішохода боковими лівим дзеркалом заднього виду.
Травмованого пішохода забрала "швидка". Лікарі кажуть, що у нього закрита черепно-мозкова травма і можливо перелом руки.
На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.
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