Аварія у Луцьку: Renault збило пішохода. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Так, Renault Scenic їхав із вулиці Задворецької на Карпенка- Карого і автівка збила пішохода боковими лівим дзеркалом заднього виду.



Травмованого пішохода забрала "швидка". Лікарі кажуть, що у нього закрита черепно-мозкова травма і можливо перелом руки.



На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.





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