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Аварія у Луцьку: Renault збило пішохода. ФОТО

Аварія у Луцьку: Renault збило пішохода. ФОТО
У Луцьку трапилась дорожньо-транспорта пригода, в якій постраждав пішохід.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Так, Renault Scenic їхав із вулиці Задворецької на Карпенка- Карого і автівка збила пішохода боковими лівим дзеркалом заднього виду.

Травмованого пішохода забрала "швидка". Лікарі кажуть, що у нього закрита черепно-мозкова травма і можливо перелом руки.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.

Аварія у Луцьку: Renault збило пішохода. ФОТО
Аварія у Луцьку: Renault збило пішохода. ФОТО
Аварія у Луцьку: Renault збило пішохода. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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