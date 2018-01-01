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Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії

Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії
Онкохворому юному волинянину Роману Гальчику розпочали курс хіміотерапії.

Про це написала мама хлопчика Світлана на сторінці "Роман Гальчик - битва за життя" у Facebook.

"Всім привіт, ми сьогодні з бойовим настроєм заступаємо на хіміотерапію. На вихідних у Ромчика була температура, трішки погіршився стан, але сьогодні все добре, аналізи в нормі, тому лікар вирішила почати хіміотерапію", - йдеться у дописі.

"Добре , що тут немає обмежень у відвідуванні, і ми всі разом можемо перебувати в палаті протягом всього часу. Тому Ромі немає коли сумувати, коли разом з ним його братик", - пише мама хлопчика.

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Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії
Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії
Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії

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Теги: Роман Гальчик, рак, хвороба
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