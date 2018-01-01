Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії

Онкохворому юному волинянинурозпочали курс хіміотерапії.Про це написала мама хлопчикана сторінці "Роман Гальчик - битва за життя" у Facebook."Всім привіт, ми сьогодні з бойовим настроєм заступаємо на хіміотерапію. На вихідних у Ромчика була температура, трішки погіршився стан, але сьогодні все добре, аналізи в нормі, тому лікар вирішила почати хіміотерапію", - йдеться у дописі."Добре , що тут немає обмежень у відвідуванні, і ми всі разом можемо перебувати в палаті протягом всього часу. Тому Ромі немає коли сумувати, коли разом з ним його братик", - пише мама хлопчика.