Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії
Сьогодні, 11:43
Онкохворому юному волинянину Роману Гальчику розпочали курс хіміотерапії.
Про це написала мама хлопчика Світлана на сторінці "Роман Гальчик - битва за життя" у Facebook.
"Всім привіт, ми сьогодні з бойовим настроєм заступаємо на хіміотерапію. На вихідних у Ромчика була температура, трішки погіршився стан, але сьогодні все добре, аналізи в нормі, тому лікар вирішила почати хіміотерапію", - йдеться у дописі.
"Добре , що тут немає обмежень у відвідуванні, і ми всі разом можемо перебувати в палаті протягом всього часу. Тому Ромі немає коли сумувати, коли разом з ним його братик", - пише мама хлопчика.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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Про це написала мама хлопчика Світлана на сторінці "Роман Гальчик - битва за життя" у Facebook.
"Всім привіт, ми сьогодні з бойовим настроєм заступаємо на хіміотерапію. На вихідних у Ромчика була температура, трішки погіршився стан, але сьогодні все добре, аналізи в нормі, тому лікар вирішила почати хіміотерапію", - йдеться у дописі.
"Добре , що тут немає обмежень у відвідуванні, і ми всі разом можемо перебувати в палаті протягом всього часу. Тому Ромі немає коли сумувати, коли разом з ним його братик", - пише мама хлопчика.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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