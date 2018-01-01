На Волині в аварії загинув мотоцикліст





Подія трапилася у понеділок ввечері, 16 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі при в’їзді в село Байківці 48-річний волинянин, керуючи мотоциклом не впорався з керуванням та перевернувся. Мотоцикліст від отриманих травм загинув.Подія трапилася у понеділок ввечері, 16 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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