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На Волині в аварії загинув мотоцикліст

На Волині в аварії загинув мотоцикліст
У Ковельському районі при в’їзді в село Байківці 48-річний волинянин, керуючи мотоциклом не впорався з керуванням та перевернувся. Мотоцикліст від отриманих травм загинув.

Подія трапилася у понеділок ввечері, 16 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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Теги: аварія, смерть
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