На Волині в аварії загинув мотоцикліст
Сьогодні, 11:47
У Ковельському районі при в’їзді в село Байківці 48-річний волинянин, керуючи мотоциклом не впорався з керуванням та перевернувся. Мотоцикліст від отриманих травм загинув.
Подія трапилася у понеділок ввечері, 16 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подія трапилася у понеділок ввечері, 16 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині в аварії загинув мотоцикліст
Сьогодні, 11:47
Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії
Сьогодні, 11:43
Аварія у Луцьку: Renault збило пішохода. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Сморід у Луцьку хочуть ліквідувати «хімією»
Сьогодні, 11:33
Чому з луцької автостанції прибрали п'ять кіосків
Сьогодні, 11:17