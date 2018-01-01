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На Волині затримали іноземця-крадія

На Волині затримали іноземця-крадія
На Волині затримали двох крадіїв. Один із них - іноземець, інший - мешканець Рівненської області.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У суботу, 14 липня, у Луцьку мешканець Рівненщини викрав із прилавку магазину парфуми вартістю 400 гривень.

А у неділю, 15 липня, у Нововолинську іноземець обікрав магазин. Сума завданих збитків - близько однієї тисячі гривень.

За обома фактами таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: крадіжка, Волинь, Луцьк, Нововолинськ
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