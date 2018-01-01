На Волині затримали іноземця-крадія
Сьогодні, 12:15
На Волині затримали двох крадіїв. Один із них - іноземець, інший - мешканець Рівненської області.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У суботу, 14 липня, у Луцьку мешканець Рівненщини викрав із прилавку магазину парфуми вартістю 400 гривень.
А у неділю, 15 липня, у Нововолинську іноземець обікрав магазин. Сума завданих збитків - близько однієї тисячі гривень.
За обома фактами таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У суботу, 14 липня, у Луцьку мешканець Рівненщини викрав із прилавку магазину парфуми вартістю 400 гривень.
А у неділю, 15 липня, у Нововолинську іноземець обікрав магазин. Сума завданих збитків - близько однієї тисячі гривень.
За обома фактами таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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