На Волині затримали іноземця-крадія





Про це повідомили у



У суботу, 14 липня, у Луцьку мешканець Рівненщини викрав із прилавку магазину парфуми вартістю 400 гривень.



А у неділю, 15 липня, у Нововолинську іноземець обікрав магазин. Сума завданих збитків - близько однієї тисячі гривень.



За обома фактами таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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