Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 липня

На Волині 18 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с. Березовичі: вул. Набережна2.09:00 – 17:00Школа, дитячий садок, торговий комплекс с. Хмелівка: вул. Закарпатська, Шкільна, Нова1. с.Підбереззя09:00-17:00с. Підбереззя:вул. Козятинськавул. Лемешівська2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №284с.Горішнє 09:00-17:00с.Горішне вул.Молодіжна3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №290с.Ватинець09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти школаГорохівський районний відділ освіти столова школиВатинська сільська рада БашняКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Ватинець с.Ватинець: вул.Центральна,вул.Озернас.Ватинець: вул.Чеська1. 09:30-16:30с.Петрово2. 09:30-17:00с.Самоволя3. 10:00-17:00с.Ст.Лішня, Литовеж1. 9:00-17:00СТзОВ "Заповіт", ФОП Санько А. С., ПАТ "Дубномолоко", СТ Повурськ, ПАТ "Укртелеком",Ковельське Райво, Вол. дирекція УДППЗ, Церква с. Козлиничі, СТзОВ "Пісочно", Церква с. Пісочно,ПАТ "Ковельмолоко", ФОП Мациборук М. С.,ФОП Дерев'янчук Г.І ., Ковельське МТМО,ФГ "Ставеччина", СТ Повурськ, ТзОВ "Віра-1",СФГ "Край", ФОП Білець О. Т., ПАТ "Укртелеком", ТзОВ "В. Прометей", ФОП Коренга Л. О., Голобське споживче товариство, Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Польчук П. А., ФОП Горинович В. П., СТзОВ "Колос", РГ Св. ап. Євангеліста І.Богуслова, ФОП Дерев'янчук Г. І.,ТзОВ "Лістрансбуд", Ф. О. Лисиця О.Г.,ФОП Колбасюк В. І., ПрАТ "МТС УКРАЇНА",Тублікарня, ФОП Горайчук В. П., ПрАТ "Поворське РТП", МПП "Гіперіон",ВАТ "Родючість", ФОП Дерев'янчук Г. І.,Ковельське П-во вет. медицини, Ф. О. Боровик Л. О., ФОП Копанчук В. М., ФОП Басиста О. М.,Львівська залізниця, Вол-Волинська КЕВ,ФОП Копанчук В. М., ФОП Федорук Г. Ю.,ФОП Гриценюк Л. Р., ПАТ "Дубномолоко",ФОП Данилюк І. П., ФОП Горайчук В. П.,Райкультвідділ Ков. РДА, Гром. УПЦ КП Повурськ, СТзОВ "Любисток", Св'ято-Покровська громада УПЦ, ФОП Кошелюк М. Є., ФОП Романюк П. Ф., ФОП Луцкевич М. М., СОК "Черемшина", ФОП Кошелюк М. Є., Церква с. Кричевичі, ФОП Мілінчук А. С., Мол. буд. с. Кричевичі, ФОП Гладишук С. В., СВК "Відродження", Ф. О. Кубський В. Ф., Ф. Г. "Хутір Милинка", ФОП Зінчук В. М., СВК "Світанок",СТзОВ "Васюти", ФОП Іллюх В. П., Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП, Львівська філія ПрАТ"Київстар", ФОП Ткачук Т. С. с. Козлиничі, с. Пісочно, с. Шкурат,с. Козлиничі хутір, с. Байківці,с. Радошин, с. Мирин, с. Кривлин,с. Мельниця, с. Поворськ,с. Ситовичі, с. Підріжжя,с. Світле, с. Озірне,с. Гулівка, с. Заячівка,с. Ломачанка, с. Черемошно,с. Кричевичі, с. Скулин,с. Ладовка, с. Уховецьк,с. Луківка, с. Грив'ятки.2. 9:00-17:00ПобутДП "Західтранс"ПрАТ "ВОПАС "ПМП"Квант"Ковельське Райво смт.Голоби, вул.Котляревського, вул.Ковельська3. 9:00-17:00 ПобутЦерква с.Перковичіс. Перковичі, вул. Хутірська, вул Озерна, 7а , вул. Центральна1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1869:00 – 17:00с.Загорів: пошта, зернотік1. 08:00-18:00ФОП ЛізоваАвтомийкаМагазин вул. Кривоноса, 23вул. Заньковецькоївул. І. Богуна1.. 9:00-17:00Милушівське СТ (маг. с. Княгининок), ФОП Калитюк Ю.С, ФОП Білокурець М.А, Княгининівський навч-вих. Комплекс (школа-інтернат), ДП «Центр сертиф.та експ. нас. і садив» (база), ПАТ «Укртелеком», ФОП Куренда А.М, ФОП Ляшук В.П, ФОП Арсенюк С.О, ФОП Воскобойнік І.Л, с. Княгининок контора с/р, буд. культури. c. Княгининок вул. Соборна, Молодіжна, Спортивна, Дружби, Садова, Промислова.2. 9:00-17:00 Артсвердловина с. Лаврів с. Лаврів вул. Садова, Польова1.с.Городно2. 09:00-17:00с.Світязь3. с.Забужжя частково1. 10:00 – 17:00побутс. Пожіг вул. 1-го Травня1. 10:00-17:00Рудниківська сільська рада (дит. садок), Колківське споживче товариство (прод. магазин № 1), Молитовний будинок (культова споруда), ФО Назарчук Інна Миколаївна (магазин). ФОП Назарчук М.І. с. Рудники2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 10:00-17:00 Колківське споживче товариство (ринок), ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА" (КНС), ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство". смт. Колки3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 10:00-17:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с. Серхів1. 09:00-18:00Перукарня, магазини: Оболонь, Легенда, Для Вас, Віра, Меблі, Колібріс, АТБ, Клас; ГРП, ЦТП-2, ДНЗ №5, аптека, церква, катодна станція, школа №5, ощадбанк м.Нововолинськ15-й мікрорайон, 13-211. 9:00-16:00с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)3 ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)4 КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул..Дачна,40-1735 КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.6 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .7 КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок., молитовний будинок.. с.Уляники вул. Лісова.8 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .1 КТП-40. 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Коцюбинського2 КТП-3. 10:00-17:00 Ст.Вижвавул:Л.Українки, Соборності, Польова, Пушкіна, Гоголя1. 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі2. 10:00-16:30 КП «Клюськ-агро»- тр.бр, Клюська с/р- клуб, церква, ТРСТ- магазин, ФГ «Клюське» - млин, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, школа, АТС, пошта, Клюська с/р –адмінприміщення, дит.садок, клуб, ФГ « Аміла»- ферма, КЗС, ФГ «Західовоч» - овочевосховище с.Клюськ, Тагачин