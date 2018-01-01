Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині 18 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с. Березовичі: вул. Набережна
2.09:00 – 17:00
Школа, дитячий садок, торговий комплекс с. Хмелівка: вул. Закарпатська, Шкільна, Нова
Горохівський район
1. с.Підбереззя
09:00-17:00
с. Підбереззя:
вул. Козятинська
вул. Лемешівська
2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №284
с.Горішнє 09:00-17:00
с.Горішне вул.Молодіжна
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №290
с.Ватинець
09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти школа
Горохівський районний відділ освіти столова школи
Ватинська сільська рада Башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Ватинець с.Ватинець: вул.Центральна,вул.Озерна
с.Ватинець: вул.Чеська
Іваничівський район
1. 09:30-16:30
с.Петрово
2. 09:30-17:00
с.Самоволя
3. 10:00-17:00
с.Ст.Лішня, Литовеж
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ "Заповіт", ФОП Санько А. С., ПАТ "Дубномолоко", СТ Повурськ, ПАТ "Укртелеком",
Ковельське Райво, Вол. дирекція УДППЗ, Церква с. Козлиничі, СТзОВ "Пісочно", Церква с. Пісочно,
ПАТ "Ковельмолоко", ФОП Мациборук М. С.,
ФОП Дерев'янчук Г.І ., Ковельське МТМО,
ФГ "Ставеччина", СТ Повурськ, ТзОВ "Віра-1",
СФГ "Край", ФОП Білець О. Т., ПАТ "Укртелеком", ТзОВ "В. Прометей", ФОП Коренга Л. О., Голобське споживче товариство, Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Польчук П. А., ФОП Горинович В. П., СТзОВ "Колос", РГ Св. ап. Євангеліста І.Богуслова, ФОП Дерев'янчук Г. І.,
ТзОВ "Лістрансбуд", Ф. О. Лисиця О.Г.,
ФОП Колбасюк В. І., ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
Тублікарня, ФОП Горайчук В. П., ПрАТ "Поворське РТП", МПП "Гіперіон",
ВАТ "Родючість", ФОП Дерев'янчук Г. І.,
Ковельське П-во вет. медицини, Ф. О. Боровик Л. О., ФОП Копанчук В. М., ФОП Басиста О. М.,
Львівська залізниця, Вол-Волинська КЕВ,
ФОП Копанчук В. М., ФОП Федорук Г. Ю.,
ФОП Гриценюк Л. Р., ПАТ "Дубномолоко",
ФОП Данилюк І. П., ФОП Горайчук В. П.,
Райкультвідділ Ков. РДА, Гром. УПЦ КП Повурськ, СТзОВ "Любисток", Св'ято-Покровська громада УПЦ, ФОП Кошелюк М. Є., ФОП Романюк П. Ф., ФОП Луцкевич М. М., СОК "Черемшина", ФОП Кошелюк М. Є., Церква с. Кричевичі, ФОП Мілінчук А. С., Мол. буд. с. Кричевичі, ФОП Гладишук С. В., СВК "Відродження", Ф. О. Кубський В. Ф., Ф. Г. "Хутір Милинка", ФОП Зінчук В. М., СВК "Світанок",
СТзОВ "Васюти", ФОП Іллюх В. П., Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП, Львівська філія ПрАТ"Київстар", ФОП Ткачук Т. С. с. Козлиничі, с. Пісочно, с. Шкурат,
с. Козлиничі хутір, с. Байківці,
с. Радошин, с. Мирин, с. Кривлин,
с. Мельниця, с. Поворськ,
с. Ситовичі, с. Підріжжя,
с. Світле, с. Озірне,
с. Гулівка, с. Заячівка,
с. Ломачанка, с. Черемошно,
с. Кричевичі, с. Скулин,
с. Ладовка, с. Уховецьк,
с. Луківка, с. Грив'ятки.
2. 9:00-17:00
Побут
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Ковельське Райво смт.Голоби, вул.Котляревського, вул.Ковельська
3. 9:00-17:00 Побут
Церква с.Перковичі
с. Перковичі, вул. Хутірська, вул Озерна, 7а , вул. Центральна
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-186
9:00 – 17:00
с.Загорів: пошта, зернотік
місто Луцьк
1. 08:00-18:00
ФОП Лізова
Автомийка
Магазин вул. Кривоноса, 23
вул. Заньковецької
вул. І. Богуна
Луцький район
1.. 9:00-17:00
Милушівське СТ (маг. с. Княгининок), ФОП Калитюк Ю.С, ФОП Білокурець М.А, Княгининівський навч-вих. Комплекс (школа-інтернат), ДП «Центр сертиф.та експ. нас. і садив» (база), ПАТ «Укртелеком», ФОП Куренда А.М, ФОП Ляшук В.П, ФОП Арсенюк С.О, ФОП Воскобойнік І.Л, с. Княгининок контора с/р, буд. культури. c. Княгининок вул. Соборна, Молодіжна, Спортивна, Дружби, Садова, Промислова.
2. 9:00-17:00 Артсвердловина с. Лаврів с. Лаврів вул. Садова, Польова
Любомльський та Шацький райони
1.
с.Городно
2. 09:00-17:00
с.Світязь
3. с.Забужжя частково
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
побут
с. Пожіг вул. 1-го Травня
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Рудниківська сільська рада (дит. садок), Колківське споживче товариство (прод. магазин № 1), Молитовний будинок (культова споруда), ФО Назарчук Інна Миколаївна (магазин). ФОП Назарчук М.І. с. Рудники
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 10:00-17:00 Колківське споживче товариство (ринок), ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА" (КНС), ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство". смт. Колки
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 10:00-17:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с. Серхів
місто Нововолинськ
1. 09:00-18:00
Перукарня, магазини: Оболонь, Легенда, Для Вас, Віра, Меблі, Колібріс, АТБ, Клас; ГРП, ЦТП-2, ДНЗ №5, аптека, церква, катодна станція, школа №5, ощадбанк м.Нововолинськ
15-й мікрорайон, 13-21
Рожищенський район
1. 9:00-16:00
с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3 ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4 КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул..Дачна,40-173
5 КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.
6 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
7 КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок., молитовний будинок.. с.Уляники вул. Лісова.
8 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .
Старовижівський район
1 КТП-40. 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Коцюбинського
2 КТП-3. 10:00-17:00 Ст.Вижва
вул:Л.Українки, Соборності, Польова, Пушкіна, Гоголя
Турійський район
1. 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі
2. 10:00-16:30 КП «Клюськ-агро»- тр.бр, Клюська с/р- клуб, церква, ТРСТ- магазин, ФГ «Клюське» - млин, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, школа, АТС, пошта, Клюська с/р –адмінприміщення, дит.садок, клуб, ФГ « Аміла»- ферма, КЗС, ФГ «Західовоч» - овочевосховище с.Клюськ, Тагачин
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с. Березовичі: вул. Набережна
2.09:00 – 17:00
Школа, дитячий садок, торговий комплекс с. Хмелівка: вул. Закарпатська, Шкільна, Нова
Горохівський район
1. с.Підбереззя
09:00-17:00
с. Підбереззя:
вул. Козятинська
вул. Лемешівська
2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №284
с.Горішнє 09:00-17:00
с.Горішне вул.Молодіжна
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №290
с.Ватинець
09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти школа
Горохівський районний відділ освіти столова школи
Ватинська сільська рада Башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Ватинець с.Ватинець: вул.Центральна,вул.Озерна
с.Ватинець: вул.Чеська
Іваничівський район
1. 09:30-16:30
с.Петрово
2. 09:30-17:00
с.Самоволя
3. 10:00-17:00
с.Ст.Лішня, Литовеж
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ "Заповіт", ФОП Санько А. С., ПАТ "Дубномолоко", СТ Повурськ, ПАТ "Укртелеком",
Ковельське Райво, Вол. дирекція УДППЗ, Церква с. Козлиничі, СТзОВ "Пісочно", Церква с. Пісочно,
ПАТ "Ковельмолоко", ФОП Мациборук М. С.,
ФОП Дерев'янчук Г.І ., Ковельське МТМО,
ФГ "Ставеччина", СТ Повурськ, ТзОВ "Віра-1",
СФГ "Край", ФОП Білець О. Т., ПАТ "Укртелеком", ТзОВ "В. Прометей", ФОП Коренга Л. О., Голобське споживче товариство, Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Польчук П. А., ФОП Горинович В. П., СТзОВ "Колос", РГ Св. ап. Євангеліста І.Богуслова, ФОП Дерев'янчук Г. І.,
ТзОВ "Лістрансбуд", Ф. О. Лисиця О.Г.,
ФОП Колбасюк В. І., ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
Тублікарня, ФОП Горайчук В. П., ПрАТ "Поворське РТП", МПП "Гіперіон",
ВАТ "Родючість", ФОП Дерев'янчук Г. І.,
Ковельське П-во вет. медицини, Ф. О. Боровик Л. О., ФОП Копанчук В. М., ФОП Басиста О. М.,
Львівська залізниця, Вол-Волинська КЕВ,
ФОП Копанчук В. М., ФОП Федорук Г. Ю.,
ФОП Гриценюк Л. Р., ПАТ "Дубномолоко",
ФОП Данилюк І. П., ФОП Горайчук В. П.,
Райкультвідділ Ков. РДА, Гром. УПЦ КП Повурськ, СТзОВ "Любисток", Св'ято-Покровська громада УПЦ, ФОП Кошелюк М. Є., ФОП Романюк П. Ф., ФОП Луцкевич М. М., СОК "Черемшина", ФОП Кошелюк М. Є., Церква с. Кричевичі, ФОП Мілінчук А. С., Мол. буд. с. Кричевичі, ФОП Гладишук С. В., СВК "Відродження", Ф. О. Кубський В. Ф., Ф. Г. "Хутір Милинка", ФОП Зінчук В. М., СВК "Світанок",
СТзОВ "Васюти", ФОП Іллюх В. П., Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП, Львівська філія ПрАТ"Київстар", ФОП Ткачук Т. С. с. Козлиничі, с. Пісочно, с. Шкурат,
с. Козлиничі хутір, с. Байківці,
с. Радошин, с. Мирин, с. Кривлин,
с. Мельниця, с. Поворськ,
с. Ситовичі, с. Підріжжя,
с. Світле, с. Озірне,
с. Гулівка, с. Заячівка,
с. Ломачанка, с. Черемошно,
с. Кричевичі, с. Скулин,
с. Ладовка, с. Уховецьк,
с. Луківка, с. Грив'ятки.
2. 9:00-17:00
Побут
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Ковельське Райво смт.Голоби, вул.Котляревського, вул.Ковельська
3. 9:00-17:00 Побут
Церква с.Перковичі
с. Перковичі, вул. Хутірська, вул Озерна, 7а , вул. Центральна
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-186
9:00 – 17:00
с.Загорів: пошта, зернотік
місто Луцьк
1. 08:00-18:00
ФОП Лізова
Автомийка
Магазин вул. Кривоноса, 23
вул. Заньковецької
вул. І. Богуна
Луцький район
1.. 9:00-17:00
Милушівське СТ (маг. с. Княгининок), ФОП Калитюк Ю.С, ФОП Білокурець М.А, Княгининівський навч-вих. Комплекс (школа-інтернат), ДП «Центр сертиф.та експ. нас. і садив» (база), ПАТ «Укртелеком», ФОП Куренда А.М, ФОП Ляшук В.П, ФОП Арсенюк С.О, ФОП Воскобойнік І.Л, с. Княгининок контора с/р, буд. культури. c. Княгининок вул. Соборна, Молодіжна, Спортивна, Дружби, Садова, Промислова.
2. 9:00-17:00 Артсвердловина с. Лаврів с. Лаврів вул. Садова, Польова
Любомльський та Шацький райони
1.
с.Городно
2. 09:00-17:00
с.Світязь
3. с.Забужжя частково
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
побут
с. Пожіг вул. 1-го Травня
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Рудниківська сільська рада (дит. садок), Колківське споживче товариство (прод. магазин № 1), Молитовний будинок (культова споруда), ФО Назарчук Інна Миколаївна (магазин). ФОП Назарчук М.І. с. Рудники
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 10:00-17:00 Колківське споживче товариство (ринок), ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА" (КНС), ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство". смт. Колки
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 10:00-17:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с. Серхів
місто Нововолинськ
1. 09:00-18:00
Перукарня, магазини: Оболонь, Легенда, Для Вас, Віра, Меблі, Колібріс, АТБ, Клас; ГРП, ЦТП-2, ДНЗ №5, аптека, церква, катодна станція, школа №5, ощадбанк м.Нововолинськ
15-й мікрорайон, 13-21
Рожищенський район
1. 9:00-16:00
с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3 ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4 КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул..Дачна,40-173
5 КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.
6 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
7 КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок., молитовний будинок.. с.Уляники вул. Лісова.
8 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .
Старовижівський район
1 КТП-40. 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Коцюбинського
2 КТП-3. 10:00-17:00 Ст.Вижва
вул:Л.Українки, Соборності, Польова, Пушкіна, Гоголя
Турійський район
1. 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі
2. 10:00-16:30 КП «Клюськ-агро»- тр.бр, Клюська с/р- клуб, церква, ТРСТ- магазин, ФГ «Клюське» - млин, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, школа, АТС, пошта, Клюська с/р –адмінприміщення, дит.садок, клуб, ФГ « Аміла»- ферма, КЗС, ФГ «Західовоч» - овочевосховище с.Клюськ, Тагачин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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