У центрі Луцька люк заважає людям спати





Про це на платформі "Відкрите місто" написав Ярослав Возняк.



Чоловік зазначив, що під час руху машин цією дорогою створюється шум.



"Через просадженість люку при наїзді на нього авто створюється суттєво голосний звук удару. Дана проблема особливо стосується нічної пори доби. Мешканці навколишніх будинків навіть при закритих вікнах не можуть заснути", - йдеться у дописі.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Степана Бандери, 17 просаджений люк не має мешканцям прилеглих будинків заснути.Про це на платформі "Відкрите місто" написавЧоловік зазначив, що під час руху машин цією дорогою створюється шум."Через просадженість люку при наїзді на нього авто створюється суттєво голосний звук удару. Дана проблема особливо стосується нічної пори доби. Мешканці навколишніх будинків навіть при закритих вікнах не можуть заснути", - йдеться у дописі.

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