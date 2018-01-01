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У центрі Луцька люк заважає людям спати

У центрі Луцька люк заважає людям спати
У Луцьку на вулиці Степана Бандери, 17 просаджений люк не має мешканцям прилеглих будинків заснути.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Ярослав Возняк.

Чоловік зазначив, що під час руху машин цією дорогою створюється шум.

"Через просадженість люку при наїзді на нього авто створюється суттєво голосний звук удару. Дана проблема особливо стосується нічної пори доби. Мешканці навколишніх будинків навіть при закритих вікнах не можуть заснути", - йдеться у дописі.








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Теги: благоустрій, дорога
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