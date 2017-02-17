У Луцьку хочуть модернізувати очисні споруди водоканалу

«Луцькводоканал» спільно з Європейським інвестиційним банком проведуть реконструкцію очисних споруд.Про це йшлося у вівторок, 17 липня, під час прес-конференції у ЦНАПі.Заступник мера містарозповів, що на реалізацію проекту планують витратити близько 10 мільйонів євро.«Це буде і очищення води, і модернізація очисних споруд», - зазначив він. Зупиняти роботу очисних споруд під час проведення робіт не будуть.