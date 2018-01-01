У Луцьку оштрафували «Спорт-лото»

У Луцьку муніципали винесли постанову на заклад національної лотереї «Спорт-лото» та на магазин «Пивна лавка», у якому продавали алкоголь вночі.Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.У ніч з 12 на 13 липня 2018 року робоча група з контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг провела рейд, під час якого перевірили 13 об’єктів (у тому числі й комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей).Муніципали та поліцейські, які увійшли до складу робочої групи, зафіксували факт порушення режиму роботи закладом національної лотереї «Спорт-лото», а також інший факт порушення (ч. 2 ст. 156 КУпАП) - продаж пива після 22.00 години у закладі торгівлі.Інспектори винесли постанову у справі про адміністративне правопорушення за ст. 182 КУпАП на працівника закладу національної лотереї «Спорт-лото» (бульв. Дружби Народів, 3) та склали протокол про адміністративне правопорушення на продавця закладу «Пивна лавка» (просп. Соборності, 3).