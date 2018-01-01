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На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади

На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади
Днями до однієї з залізничних станцій на Волині прибув перший ешелон з військовою технікою та майном військової авіаційної частини, яка передислоковується з півдня країни на постійне місце дислокації у Луцьк.

Про це йдеться на сторінці "Крила України" у facebook.

До слова, після окупації Криму бригаду передислокували у Миколаїв, а наразі ж її переводять до Луцька.

Вже протягом багатьох місяців у місцевому гарнізоні готується матеріальна база розформованої чимало років тому в процесі скорочення Збройних Сил України авіаційної частини для того, щоб прийняти льотний та авіаційно-технічний склад, а також підрозділи забезпечення бригади тактичної авіації, яка у 2014 році вийшла на материк з тимчасово окупованого Кримського півострову.

Зазначається, що невдовзі у Луцькому гарнізоні розпочнеться будівництво чотирьох нових казарм для цієї передислокованої авіаційної частини.
На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади
На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади
На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади
На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади

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Теги: військова техніка, Волинь
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