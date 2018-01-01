На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади





Про це йдеться на сторінці "Крила України" у facebook.



До слова,



Вже протягом багатьох місяців у місцевому гарнізоні готується матеріальна база розформованої чимало років тому в процесі скорочення Збройних Сил України авіаційної частини для того, щоб прийняти льотний та авіаційно-технічний склад, а також підрозділи забезпечення бригади тактичної авіації, яка у 2014 році вийшла на материк з тимчасово окупованого Кримського півострову.



Зазначається, що невдовзі у Луцькому гарнізоні розпочнеться будівництво чотирьох нових казарм для цієї передислокованої авіаційної частини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями до однієї з залізничних станцій на Волині прибув перший ешелон з військовою технікою та майном військової авіаційної частини, яка передислоковується з півдня країни на постійне місце дислокації у Луцьк.Про це йдеться на сторінці "Крила України" у facebook.До слова, після окупації Криму бригаду передислокували у Миколаїв , а наразі ж її переводять до Луцька.Вже протягом багатьох місяців у місцевому гарнізоні готується матеріальна база розформованої чимало років тому в процесі скорочення Збройних Сил України авіаційної частини для того, щоб прийняти льотний та авіаційно-технічний склад, а також підрозділи забезпечення бригади тактичної авіації, яка у 2014 році вийшла на материк з тимчасово окупованого Кримського півострову.Зазначається, що невдовзі у Луцькому гарнізоні розпочнеться будівництво чотирьох нових казарм для цієї передислокованої авіаційної частини.

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