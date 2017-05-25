У Рівному на парковці застрелили чоловіка
Сьогодні, 13:56
У Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка. Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці.
Інцидент трапився сьогодні, 17 липня, - пише Рівне вечірнє.
За попередньою інформацією, загиблим є 42-річний рівнянин Валентин Загороднюк, приватний підприємець.
Відділ комунікації поліції Рівненщини повідомляє, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти та оперативники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився сьогодні, 17 липня, - пише Рівне вечірнє.
За попередньою інформацією, загиблим є 42-річний рівнянин Валентин Загороднюк, приватний підприємець.
Відділ комунікації поліції Рівненщини повідомляє, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти та оперативники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 14:41
У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у чоловіка гроші
Сьогодні, 14:29
У Рівному на парковці застрелили чоловіка
Сьогодні, 13:56
На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади
Сьогодні, 13:22
У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1*
Сьогодні, 13:15