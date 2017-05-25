У Рівному на парковці застрелили чоловіка





Інцидент трапився сьогодні, 17 липня, - пише



За попередньою інформацією, загиблим є 42-річний рівнянин Валентин Загороднюк, приватний підприємець.



Відділ комунікації поліції Рівненщини повідомляє, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти та оперативники.

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