вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному на парковці застрелили чоловіка

У Рівному на парковці застрелили чоловіка
У Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка. Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці.

Інцидент трапився сьогодні, 17 липня, - пише Рівне вечірнє.

За попередньою інформацією, загиблим є 42-річний рівнянин Валентин Загороднюк, приватний підприємець.

Відділ комунікації поліції Рівненщини повідомляє, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти та оперативники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, парковка, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 14:41
У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у чоловіка гроші
Сьогодні, 14:29
У Рівному на парковці застрелили чоловіка
Сьогодні, 13:56
На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади
Сьогодні, 13:22
У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1*
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
З Єгипту привезли жінку, яка вбила свого чоловіка у Рівному З Єгипту привезли жінку, яка вбила свого чоловіка у Рівному
25 травень, 2017, 11:35
Домашній арешт: вирок рівненському прокурору, який вбив адвоката Домашній арешт: вирок рівненському прокурору, який вбив адвоката
05 квітень, 2017, 12:56
У Рівному вбили відомого адвоката: підозрюють прокурора У Рівному вбили відомого адвоката: підозрюють прокурора
03 квітень, 2017, 13:10
У Рівному вбили відомого перукаря У Рівному вбили відомого перукаря
11 лютий, 2017, 07:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смачно, весело та пізнавально: за два тижні стартує «Lutsk Food Fest»
Сьогодні, 15:04
 0
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 14:41
 0
У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у чоловіка гроші
Сьогодні, 14:29
 0
У Рівному на парковці застрелили чоловіка
Сьогодні, 13:56
 0
На Волинь привезли військову техніку Севастопольської бригади
Сьогодні, 13:22
 0
Медіа
відео
1/8