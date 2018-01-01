У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у чоловіка гроші

У Луцьку зловмисник побив і пограбував чоловіка.Інцидент трапився вночі, 12 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.на вулиці обласного центру Волині невідомий напав на 50-річного лучанина, побив його та відібрав понад 10 тис. грн. З місця злочину правопорушник втік.Сектор комунікації поліції Волинської областіПоліцейські встановили, що пограбування скоїв 32-річний житель Луцька. Слідчі оголосили йому про підозру в інкримінованому злочині. Частину незаконно здобутих грошей правоохоронці вилучили.«Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відзначу, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності», – повідомив, начальник ГУНП у Волинській області.Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.