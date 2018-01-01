У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у чоловіка гроші
Сьогодні, 14:29
У Луцьку зловмисник побив і пограбував чоловіка.
Інцидент трапився вночі, 12 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.
на вулиці обласного центру Волині невідомий напав на 50-річного лучанина, побив його та відібрав понад 10 тис. грн. З місця злочину правопорушник втік.Сектор комунікації поліції Волинської області
Поліцейські встановили, що пограбування скоїв 32-річний житель Луцька. Слідчі оголосили йому про підозру в інкримінованому злочині. Частину незаконно здобутих грошей правоохоронці вилучили.
«Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відзначу, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився вночі, 12 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.
на вулиці обласного центру Волині невідомий напав на 50-річного лучанина, побив його та відібрав понад 10 тис. грн. З місця злочину правопорушник втік.Сектор комунікації поліції Волинської області
Поліцейські встановили, що пограбування скоїв 32-річний житель Луцька. Слідчі оголосили йому про підозру в інкримінованому злочині. Частину незаконно здобутих грошей правоохоронці вилучили.
«Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відзначу, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Які від чотирьх до шести? У нас навіть за дтп із смертельним фіналом в пяному стані-дають умовно.
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