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На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі близько 8 ранку 17 липня загинув 40-річний військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

«Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 8:00 російська збройна агресія забрала життя ще одного українського Героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження», – розповіли у відомстві.

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Теги: військовий, смерть, Донбас
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