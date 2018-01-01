На Донбасі загинув український військовий





Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.



«Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 8:00 російська збройна агресія забрала життя ще одного українського Героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження», – розповіли у відомстві.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі близько 8 ранку 17 липня загинув 40-річний військовослужбовець Збройних сил України.Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.«Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 8:00 російська збройна агресія забрала життя ще одного українського Героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження», – розповіли у відомстві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію