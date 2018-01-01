На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 14:41
На Донбасі близько 8 ранку 17 липня загинув 40-річний військовослужбовець Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
«Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 8:00 російська збройна агресія забрала життя ще одного українського Героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження», – розповіли у відомстві.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
«Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 8:00 російська збройна агресія забрала життя ще одного українського Героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження», – розповіли у відомстві.
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