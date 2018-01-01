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У Луцьку шукатимуть роботу для дітей з інвалідністю

У Луцьку шукатимуть роботу для дітей з інвалідністю
У стінах антикафе «Innerspace» відбулась презентація проекту «Забезпечення соціального супроводу та підтримка на робочому місці дітей із синдромом Дауна».

Захід відбувся за ініціативи громадської організації «Даун-синдром», - повідомили у луцькій мерії.

Реалізація проекту стала можлива завдяки перемозі у конкурсі на отримання грантових коштів Британського благодійного фонду BEARR Trust.

«Ми сподіваємося, що за допомогою проекту нам вдасться зрушити тему працевлаштування людей з інвалідністю, а саме групи з ментальними порушеннями та синдромом Дауна. Проектом передбачено значний етап підготовки до роботи. Ми хочемо навчити цих дітей азам професій: того, з чим вони можуть впоратись, і що робитимуть успішно», - розповіла керівник проекту і голова ГО «Даун-синдром» Олена Мельник.

Також вона додала, що це вже не перший проект такого типу в Україні. Подібна модель вже була розроблена львівським центром духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус», працівники якого допоможуть проведенням тренінгів, а також у Києві за підтримки гіпермаркету «Ашан».

Окрім тренінгів та підготовки до трудової діяльності проект передбачатиме пошук роботи і відповідної посади, стажування кандидатів на робочому місці в супроводі соціального працівника, тривалий моніторинг на робочому місці, та, як кінцевий етап, працевлаштування.

У Луцьку шукатимуть роботу для дітей з інвалідністю
У Луцьку шукатимуть роботу для дітей з інвалідністю
У Луцьку шукатимуть роботу для дітей з інвалідністю
У Луцьку шукатимуть роботу для дітей з інвалідністю

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Теги: робота, Луцьк
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