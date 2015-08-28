Волинь і далі імпортує товари з Росії
Сьогодні, 15:28
У січні–травні на Волинь найбільше імпортували товарів з Білорусі, Угорщини та Росії.
Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
Найбільше імпортували товарів з Білорусі (18,2% від загальнообласного імпорту), Угорщини (15,0%), Російської Федерації (13,3%), Німеччини (11,5%), Польщі (10,5%), Литви (6,8%), Фінляндії (3,8%).
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 341,0 млн.дол., або 62,2% загального обсягу, та збільшився проти січня–травня 2017р. на 12,5%.
Найбільше імпортують мінеральні палива, нафту і продукти її перегонки. Це - 36,8% від обсягу вартості імпорту, а машини, обладнання та механізми та електротехнічне обладнання – 19,4%.
Засоби наземного транспорту, крім залізничного, – 14,2%, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума – 10,3%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,0%, живі тварини; продукти тваринного походження – 2,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 2,8%.
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Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
Найбільше імпортували товарів з Білорусі (18,2% від загальнообласного імпорту), Угорщини (15,0%), Російської Федерації (13,3%), Німеччини (11,5%), Польщі (10,5%), Литви (6,8%), Фінляндії (3,8%).
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 341,0 млн.дол., або 62,2% загального обсягу, та збільшився проти січня–травня 2017р. на 12,5%.
Найбільше імпортують мінеральні палива, нафту і продукти її перегонки. Це - 36,8% від обсягу вартості імпорту, а машини, обладнання та механізми та електротехнічне обладнання – 19,4%.
Засоби наземного транспорту, крім залізничного, – 14,2%, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума – 10,3%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,0%, живі тварини; продукти тваринного походження – 2,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 2,8%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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