Волинь і далі імпортує товари з Росії

У січні–травні на Волинь найбільше імпортували товарів з Білорусі, Угорщини та Росії.Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.Найбільше імпортували товарів з Білорусі (18,2% від загальнообласного імпорту), Угорщини (15,0%), Російської Федерації (13,3%), Німеччини (11,5%), Польщі (10,5%), Литви (6,8%), Фінляндії (3,8%).Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 341,0 млн.дол., або 62,2% загального обсягу, та збільшився проти січня–травня 2017р. на 12,5%.Найбільше імпортують мінеральні палива, нафту і продукти її перегонки. Це - 36,8% від обсягу вартості імпорту, а машини, обладнання та механізми та електротехнічне обладнання – 19,4%.Засоби наземного транспорту, крім залізничного, – 14,2%, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума – 10,3%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,0%, живі тварини; продукти тваринного походження – 2,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 2,8%.