У Луцьку зі смородом боротиметься фірма «з душком»





Замість запаху фекалій - аромати хлору



Директор ТОВ «Волиньхімконтроль» Валентин Данелюк розповів, що підібрали



Спочатку фірма надаватиме препарат безкоштовно. Якщо його ефективність доведуть, місто буде купувати «хімію». До слова, після реакції нечистот з речовиною відходи набувають різкого запаху хлору.

Валентин Данелюк демонструє дію препарату

«Волиньхімконтроль» і очистка міського басейну



На початку 2017 року управління з питань фізкультури та спорту Луцької міськради оголосило тендер про закупівлю 3,6 тис літрів концентрату гіпохлориту натрію, 10%, марки «Е» для центрального міського басейну. Очікувана ціна склала 360 тис грн.



Пропозиції надійшли від трьох фірм: "Владаеко" (Луцьк), ПП "Аквастандарт" (Київ) та ТОВ "Волиньхімконтроль" (Луцький район). Однак,

Так, перша фірма запропонувала мінімальну ціну 120 тисяч гривень, а третя – 360 тисяч. Важливо, що перша фірма хотіла постачати гіпохлорит марки "А". Керівництво підприємства аргументувало це тим, що ця речовина краще підходить для басейнів, ніж гіпохлорит марки "Е", та й дешевше обійдеться.



Цю тезу підтвердив і президент МГО "Асоціація басейнів і СПА України" Володимир Хомов на запит тодішнього начальника управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міськради Юрія Волинця. Так, експерт наголосив, що згідно з чинними нормами ГОСТ 11086-76 в плавальних басейнах допускається використання лише гіпохлориту натрію марки "А".



Саме це наштовхнуло на підозру, що тендер керівництво басейну та його лобісти в міській раді підготували під конкретну фірму - "Волиньхімконтроль". Зрештою про це Юрій Моклиця.



У подальшому управління оголосило новий тендер, прописавши чіткіші умови участі. Цього разу вирішили закупити 2,4 тис літрів концентрованого гіпохлориту натрію 10% з 4-м класом безпеки. Марку не уточняли. Очікувана ціна 231 тис грн. Участь у повторному тендері взяло 3 компанії: «ВладаЕко», яке запропонувало поставити реагенти за 69,9 тис грн, ТОВ «Дезсистема» – за 70 тис грн. і ТОВ «Компанія «Хлортехвод» – за 80 тис грн.



Платна благодійність



Переможцем визнали «ВладаЕко», з яким 27 червня уклали договір. Так, згідно з додатком, прописали помісячний графік поставки хімічних речовин до кінця 2017 року.



Водночас, як повідомив заступник міського голови Луцька Костянтин Петрочук, під опіку якого потрапила спортивна сфера, «ВладаЕко» надало засобів для знезараження води тільки на 8,8 тис грн. Натомість з початку навчального року та надалі у басейн хімречовини постачало «Волиньхімконтроль», яке навіть не брало участі в тендері. Виявилось, що з 2 по 14 вересня в басейн здійснили три поставки хімречовин від фірми «Волиньхімконтроль». Причому безкоштовно, у вигляді благодійної допомоги.



Та вже з листопада 2017 року благодійність стала платною – за 3 поставки гіпохлориту фірмі сплатили 12 тис грн. З 16 листопада басейн знову почав отримувати благодійну допомогу у вигляді засобів для знезараження води – тепер хімречовини зголосилося безкоштовно постачати ТОВ «Хімефект».



Проте тоді Костянтин Петрочук не надав журналістам запитуваних сертифікатів відповідності на хімікати, які постачали протягом вказаного часу. Таким чином, не вдалося отримати жодного документу, який би підтверджував інформацію про хімічний склад та походження речовин, відповідність стандартам МОЗ чи ТУ.



Тоді працівники басейну зробили фото частини чергової поставки хімречовин від «Волиньхімконтроль». За їхніми словами, документів працівники не бачили, натомість мали справу із невідомою рідиною, розфасованою у старі пластикові ємності без опломбування і герметичного пакування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фірма «Волиньхімконтроль», котра раніше засвітилася у скандалі, постачатиме препарат для боротьби зі смородом у Луцьку.Директор ТОВ «Волиньхімконтроль»розповів, що підібрали препарат для знезараження каналізаційної мережі міста . Він запевнив, що хімікат пройшов випробування у лабораторії «Луцькводоканалу» та лабораторії СЕС. Неприємні запахи зникатимуть за 10 годин.Спочатку фірма надаватиме препарат безкоштовно. Якщо його ефективність доведуть, місто буде купувати «хімію». До слова, після реакції нечистот з речовиною відходи набувають різкого запаху хлору.На початку 2017 року управління з питань фізкультури та спорту Луцької міськради оголосило тендер про закупівлю 3,6 тис літрів концентрату гіпохлориту натрію, 10%, марки «Е» для центрального міського басейну. Очікувана ціна склала 360 тис грн.Пропозиції надійшли від трьох фірм: "Владаеко" (Луцьк), ПП "Аквастандарт" (Київ) та ТОВ "Волиньхімконтроль" (Луцький район). Однак, торги не відбулись Так, перша фірма запропонувала мінімальну ціну 120 тисяч гривень, а третя – 360 тисяч. Важливо, що перша фірма хотіла постачати гіпохлорит марки "А". Керівництво підприємства аргументувало це тим, що ця речовина краще підходить для басейнів, ніж гіпохлорит марки "Е", та й дешевше обійдеться.Цю тезу підтвердив і президент МГО "Асоціація басейнів і СПА України"на запит тодішнього начальника управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міськради. Так, експерт наголосив, що згідно з чинними нормами ГОСТ 11086-76 в плавальних басейнах допускається використання лише гіпохлориту натрію марки "А".Саме це наштовхнуло на підозру, що тендер керівництво басейну та його лобісти в міській раді підготували під конкретну фірму - "Волиньхімконтроль". Зрештою про це заявляв і тодішній заступник міського головиУ подальшому управління оголосило новий тендер, прописавши чіткіші умови участі. Цього разу вирішили закупити 2,4 тис літрів концентрованого гіпохлориту натрію 10% з 4-м класом безпеки. Марку не уточняли. Очікувана ціна 231 тис грн. Участь у повторному тендері взяло 3 компанії: «ВладаЕко», яке запропонувало поставити реагенти за 69,9 тис грн, ТОВ «Дезсистема» – за 70 тис грн. і ТОВ «Компанія «Хлортехвод» – за 80 тис грн.Переможцем визнали «ВладаЕко», з яким 27 червня уклали договір. Так, згідно з додатком, прописали помісячний графік поставки хімічних речовин до кінця 2017 року.Водночас, як повідомив заступник міського голови Луцька, під опіку якого потрапила спортивна сфера, «ВладаЕко» надало засобів для знезараження води тільки на 8,8 тис грн. Натомість з початку навчального року та надалі у басейн хімречовини постачало «Волиньхімконтроль», яке навіть не брало участі в тендері. Виявилось, що з 2 по 14 вересня в басейн здійснили три поставки хімречовин від фірми «Волиньхімконтроль». Причому безкоштовно, у вигляді благодійної допомоги.Та вже з листопада 2017 року благодійність стала платною – за 3 поставки гіпохлориту фірмі сплатили 12 тис грн. З 16 листопада басейн знову почав отримувати благодійну допомогу у вигляді засобів для знезараження води – тепер хімречовини зголосилося безкоштовно постачати ТОВ «Хімефект».Проте тоді Костянтин Петрочук не надав журналістам запитуваних сертифікатів відповідності на хімікати, які постачали протягом вказаного часу. Таким чином, не вдалося отримати жодного документу, який би підтверджував інформацію про хімічний склад та походження речовин, відповідність стандартам МОЗ чи ТУ.Тоді працівники басейну зробили фото частини чергової поставки хімречовин від «Волиньхімконтроль». За їхніми словами, документів працівники не бачили, натомість мали справу із невідомою рідиною, розфасованою у старі пластикові ємності без опломбування і герметичного пакування.

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