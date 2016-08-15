У Луцькому районі прикрили плантацію маку
Сьогодні, 15:48
Правоохоронці вилучили у жительки Луцького району 345 рослин маку.
Незаконний посів виявили у селі Садів Луцького району, на присадибній ділянці яка належить 52-річній місцевій жительці. Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.
Нагадаємо, що на території області триває оперативно-профілактичне відпрацювання «Мак-2018». За незаконні посіви маку та коноплі передбачені адміністративна та кримінальна відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Незаконний посів виявили у селі Садів Луцького району, на присадибній ділянці яка належить 52-річній місцевій жительці. Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.
Нагадаємо, що на території області триває оперативно-профілактичне відпрацювання «Мак-2018». За незаконні посіви маку та коноплі передбачені адміністративна та кримінальна відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
хотіла жінка пиріжка з маком забрали ідоли погані
хотіла жінка пиріжка з маком забрали ідоли погані
Останні новини
У волинському виші – нова спеціальність
Сьогодні, 15:50
У Луцькому районі прикрили плантацію маку
Сьогодні, 15:48
У Луцьку будують вірменську церкву. ВІДЕО
Сьогодні, 15:32
Волинь і далі імпортує товари з Росії
Сьогодні, 15:28