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У Луцькому районі прикрили плантацію маку

У Луцькому районі прикрили плантацію маку
Правоохоронці вилучили у жительки Луцького району 345 рослин маку.

Незаконний посів виявили у селі Садів Луцького району, на присадибній ділянці яка належить 52-річній місцевій жительці. Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

Нагадаємо, що на території області триває оперативно-профілактичне відпрацювання «Мак-2018». За незаконні посіви маку та коноплі передбачені адміністративна та кримінальна відповідальності.

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Теги: мак, наркотики, поліція
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