У Луцькому районі прикрили плантацію маку





Незаконний посів виявили у селі Садів Луцького району, на присадибній ділянці яка належить 52-річній місцевій жительці. Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.



Нагадаємо, що на території області триває оперативно-профілактичне відпрацювання «Мак-2018». За незаконні посіви маку та коноплі передбачені адміністративна та кримінальна відповідальності.

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