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У волинському виші – нова спеціальність

У волинському виші – нова спеціальність
У Луцьку в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відкрили нову спеціальність - «Фармація, промислова фармація» (галузь знань „Охорона здоров’я”, кваліфікація: магістр фармації,
вступ на базі ПЗСО).

Конкурсні предмети ЗНО:

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія, або іноземна мова (на вибір вступника).

Довідки за телефонами: 0332248431, 0956508793, 0974805251.

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Теги: фармація, СНУ
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