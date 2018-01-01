У волинському виші – нова спеціальність
Сьогодні, 15:50
У Луцьку в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відкрили нову спеціальність - «Фармація, промислова фармація» (галузь знань „Охорона здоров’я”, кваліфікація: магістр фармації,
вступ на базі ПЗСО).
Конкурсні предмети ЗНО:
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія, або іноземна мова (на вибір вступника).
Довідки за телефонами: 0332248431, 0956508793, 0974805251.
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вступ на базі ПЗСО).
Конкурсні предмети ЗНО:
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія, або іноземна мова (на вибір вступника).
Довідки за телефонами: 0332248431, 0956508793, 0974805251.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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