У волинському виші – нова спеціальність



вступ на базі ПЗСО).



Конкурсні предмети ЗНО:



1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія, або іноземна мова (на вибір вступника).



Довідки за телефонами: 0332248431, 0956508793, 0974805251.

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