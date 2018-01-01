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Волинянину «світить» 3 роки тюрми за шахрайство

Волинянину «світить» 3 роки тюрми за шахрайство
58-річному волинянину загрожує 3 роки тюрми за шахрайство.

Так, у Старій Вижівці чоловік заволодів грошима 56-річної мешканки району. Порушник привласнив майже 2 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правопорушник заволодів коштами потерпілої ще у серпні 2010 року, під приводом оформлення документів на землю, однак, обіцянку не виконав, а гроші не повернув. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. Правоохоронці встановили особу шахрая, ним виявився 58-річний мешканець Старої Вижівки.

За фактом шахрайства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.





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Теги: шахрай, гроші
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