Волинянину «світить» 3 роки тюрми за шахрайство





Так, у Старій Вижівці чоловік заволодів грошима 56-річної мешканки району. Порушник привласнив майже 2 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.



Правопорушник заволодів коштами потерпілої ще у серпні 2010 року, під приводом оформлення документів на землю, однак, обіцянку не виконав, а гроші не повернув. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. Правоохоронці встановили особу шахрая, ним виявився 58-річний мешканець Старої Вижівки.



За фактом шахрайства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.



Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 58-річному волинянину загрожує 3 роки тюрми за шахрайство.Так, у Старій Вижівці чоловік заволодів грошима 56-річної мешканки району. Порушник привласнив майже 2 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.Правопорушник заволодів коштами потерпілої ще у серпні 2010 року, під приводом оформлення документів на землю, однак, обіцянку не виконав, а гроші не повернув. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. Правоохоронці встановили особу шахрая, ним виявився 58-річний мешканець Старої Вижівки.За фактом шахрайства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.

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