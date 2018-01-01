Волинянину «світить» 3 роки тюрми за шахрайство
Сьогодні, 16:06
58-річному волинянину загрожує 3 роки тюрми за шахрайство.
Так, у Старій Вижівці чоловік заволодів грошима 56-річної мешканки району. Порушник привласнив майже 2 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правопорушник заволодів коштами потерпілої ще у серпні 2010 року, під приводом оформлення документів на землю, однак, обіцянку не виконав, а гроші не повернув. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. Правоохоронці встановили особу шахрая, ним виявився 58-річний мешканець Старої Вижівки.
За фактом шахрайства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.
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Так, у Старій Вижівці чоловік заволодів грошима 56-річної мешканки району. Порушник привласнив майже 2 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правопорушник заволодів коштами потерпілої ще у серпні 2010 року, під приводом оформлення документів на землю, однак, обіцянку не виконав, а гроші не повернув. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. Правоохоронці встановили особу шахрая, ним виявився 58-річний мешканець Старої Вижівки.
За фактом шахрайства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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